Google agli utenti: se trovi un bug puoi ricevere fino a 30.000$

Per ogni malfunzionamento scoperto, Google garantisce il suo nuovo programma di ricompensa ma ci sono delle condizioni precise

scritto da Felice Galluccio
Google ha ufficializzato un programma di bug bounty specifico per i sistemi di intelligenza artificiale, con ricompense che possono arrivare fino a 30.000 dollari per segnalazione. L’iniziativa è pensata per incentivare i ricercatori a individuare vulnerabilità legate a prompt, tecniche di prompt injection e altri metodi che permettano di aggirare protezioni, manipolare comportamenti o provocare azioni dannose da parte degli agenti AI.

Il premio massimo è riservato a segnalazioni di alta qualità e ad anomalie che si verificano su prodotti chiave dell’ecosistema Google: tra questi rientrano Gemini, il motore di ricerca e applicazioni della suite Workspace come Gmail e Drive. I report devono descrivere con chiarezza il problema, ricostruirne la riproducibilità e spiegare l’impatto concreto sull’utente o sul sistema. È previsto un bonus fino a 5.000$ per ricerche particolarmente innovative; importi mediamente più bassi saranno assegnati per scoperte su servizi ritenuti meno critici.

Cosa si intende per “AI Bug” e perché conta

Con “AI Bug” Google indica più di una semplice tendenza del modello a inventare fatti. Per essere considerata rilevante, la vulnerabilità deve poter determinare azioni dannose o non intenzionali, come esecuzione di istruzioni nascoste in documenti, comandi corrotti in descrizioni di eventi o meccanismi di iniezione che il modello esegue all’insaputa dell’utente. In sintesi: non basta far «allucinare» il modello, serve dimostrare un rischio operativo reale e riproducibile.

Un programma più strutturato e mirato

Non si tratta della prima iniziativa di questo tipo: Google ha già erogato somme a ricercatori negli ultimi due anni, ma ora il programma è stato reso più formale e dettagliato. La strategia sembra voler combinare controllo dei rischi e accelerazione nell’adozione responsabile dell’AI: spingere i white-hat a segnalare problemi prima che possano essere sfruttati in ambienti reali.

L’annuncio rappresenta un segnale chiaro: la sicurezza degli agenti AI è diventata prioritaria e il mercato della ricerca sulla sicurezza si sta organizzando attorno a regole e incentivi economici sempre più strutturati.

