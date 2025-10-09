ho Mobile, in arrivo la nuova offerta ho. 5,95 con 100 GB

L’operatore telefonico ho Mobile ha fatto ritornare a disposizione degli utenti per qualche giorno l’offerta operator attack nota con il nome di ho. 5,99 100 Giga. Quest’ultima rimarrà disponibile per un breve periodo di tempo, in particolare fino al prossimo 12 ottobre 2025. Al suo posto, però, l’operatore farà arrivare una nuova offerta a basso costo. Si tratta dell’offerta mobile che sarà nota con il nome di ho. 5,95 sempre con 100 GB inclusi ogni mese.

ho Mobile sta per far arrivare la nuova offerta a basso costo ho. 5,95 con 100 GB

Nel corso dei prossimi giorni sarà resa disponibile una nuova super offerta a basso costo dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di ho. 5,95. Quest’ultima andrà così a sostituire temporaneamente la super promo che è tornata a disposizione degli utenti da qualche giorno, cioè l’offerta ho. 5,99 100 Giga.

L’offerta in questione sarà messa a disposizione degli utenti per circa due settimane. Secondo quanto è emerso, infatti, l’offerta sarà disponibile dal 13 ottobre 2025 fino alla giornata del prossimo 3 novembre 2025. Sarà un’offerta attivabile da tutti i nuovi clienti. Tuttavia, potranno usufruire del costo di attivazione scontato a 2,99 euro soltanto i clienti che attiveranno un nuovo numero oppure i clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici:

Iliad, PosteMobile (anche ESP), CoopVoce, Kena, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NTMobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, Segnoverde, Massima Energia e Dimensione Mobile.

Con la nuova offerta ho. 5,95 gli utenti avranno a disposizione ognj mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G alla velocità massima di 60 mbps in download e in upload. Gli utenti potranno poi utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per il rinnovo sarà pari a 5,95 euro al mese.