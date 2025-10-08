Ad
Windows 11 lento: ci sono due funzionalità che dovreste disattivare

Possono essere molteplici le motivazioni per cui Windows 11 risulta lento agli occhi degli utenti, due di queste però vanno assolutamente disattivate

scritto da Felice Galluccio
A quanto pare gli utenti che usano Windows 11 non sapevano di due funzionalità indicate dalla stessa azienda che contribuirebbero a rallentare l’intero sistema operativo. Queste possono essere certamente utilissime ma incidono in maniera negativa sulle prestazioni dei computer.

OneDrive e la sincronizzazione continua su Windows 11

Il primo elemento riguarda OneDrive, il servizio di archiviazione cloud preinstallato in Windows. Per impostazione predefinita, l’app sincronizza costantemente i file tra il PC e il cloud, garantendo accesso immediato e backup in tempo reale. Ciononostante, questo tipo di processo va a sfruttare in modo costante sia rete che CPU, indicando sulle prestazioni del sistema, soprattutto durante l’uso di programmi più macchinosi.

A tal proposito, Microsoft suggerisce di mettere in pausa temporaneamente la sincronizzazione quando operazioni che richiedono più potenza di calcolo sono in esecuzione, come il montaggio video o l’elaborazione di immagini ad alta risoluzione.

Effetti visivi e animazioni di Windows 11

La seconda funzione sotto osservazione riguarda le animazioni e gli effetti grafici di Windows 11. Ombre, dissolvenze e trasparenze rendono l’interfaccia più gradevole, ma consumano memoria RAM e cicli di CPU, soprattutto sui dispositivi meno recenti.

Chi preferisce un sistema più veloce può disattivare gli effetti visivi accedendo alle impostazioni di prestazione: è sufficiente cercare “prestazioni” nella barra di ricerca, aprire la finestra “Regola l’aspetto e le prestazioni di Windows” e scegliere l’opzione “Regola per ottenere le prestazioni migliori”. In pochi secondi, il sistema risulterà più reattivo, anche se con un aspetto grafico meno curato.

Altri consigli e prossimi miglioramenti

Nel documento, Microsoft ricorda anche che funzioni come ReadyBoost non sono più presenti su Windows 11, poiché i moderni dischi SSD garantiscono già tempi di caricamento molto ridotti. Inoltre, suggerisce cautela nella modifica manuale del file di paging, la memoria virtuale usata dal sistema quando la RAM è piena: un intervento errato potrebbe peggiorare la situazione.

Con l’arrivo della versione Windows 11 25H2, l’azienda promette ulteriori miglioramenti nelle performance generali. Nell’attesa, sospendere la sincronizzazione automatica di OneDrive e ridurre gli effetti grafici resta il modo più semplice e immediato per restituire al PC un po’ della sua velocità originaria.

Felice Galluccio

