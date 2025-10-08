Vivo: arrivano i primi indizi su OriginOS 6

Il settore degli smartphone sta vivendo una fase di continui aggiornamenti software e innovazioni nelle interfacce utente. A tal proposito, Vivo si prepara a introdurre a livello globale OriginOS 6, la nuova versione della sua interfaccia personalizzata. La mossa segna un passaggio importante, poiché per la prima volta OriginOS, finora limitata ai dispositivi commercializzati in Cina, si aprirà a un pubblico internazionale. Sostituendo così l’interfaccia Funtouch. Nei giorni scorsi, l’azienda ha iniziato a offrire uno sguardo sulle principali novità tramite due brevi video dimostrativi.

Vivo mostra alcune novità di OriginOS 6

Il primo mette in evidenza la fluidità dell’interfaccia, all’avvio delle applicazioni e al passaggio tra app. Tale dimostrazione punta a sottolineare non solo la velocità, ma anche la precisione delle interazioni, Il secondo video, invece, si concentra sul nuovo design dell’isola animata attorno al ritaglio della fotocamera frontale. L’isola non si limita a un effetto estetico, ma diventa un vero strumento interattivo, grazie alla presenza di azioni rapide. Inoltre, l’integrazione dell’intelligenza artificiale mira a rendere le interazioni più intuitive.

Basata su Android 16, OriginOS 6 sarà presentata ufficialmente in Cina il 10 ottobre. Mentre la versione globale sarà disponibile cinque giorni più tardi. La scelta di una piattaforma internazionale riflette la crescente ambizione di Vivo di consolidare la propria presenza nei mercati al di fuori della Cina. Puntando non solo sull’hardware, ma anche sull’esperienza software. L’attenzione a design, fluidità e interazione intelligente evidenzia come le interfacce personalizzate stiano diventando un fattore chiave per differenziare i dispositivi in un settore altamente competitivo.

L’arrivo di OriginOS 6 a livello globale potrebbe rappresentare un passo importante non solo per Vivo, ma per l’evoluzione complessiva delle interfacce Android. Qui, infatti, il miglioramento dell’esperienza utente e l’integrazione dell’intelligenza artificiale stanno diventando standard attesi. Il lancio offre così uno spunto per osservare come le aziende tecnologiche stanno ridefinendo il concetto di interazione con gli smartphone.