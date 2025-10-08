HONOR Magic 8 e 8 Pro: tutte le specifiche trapelate della nuova serie flagship

HONOR Magic 8

HONOR si prepara a rinnovare la sua linea premium con la nuova serie Magic 8, che — secondo le indiscrezioni più recenti — includerà due modelli: HONOR Magic 8 e HONOR Magic 8 Pro. Entrambi sono attesi per la presentazione ufficiale il 15 ottobre in Cina, ma già oggi conosciamo gran parte delle loro specifiche tecniche grazie a una serie di leak piuttosto dettagliati.

Il modello base punterà su un equilibrio tra potenza e autonomia. Il display sarà piatto, con diagonale da 6,58 pollici e risoluzione 1,5K, una scelta che conferma la volontà di HONOR di coniugare qualità visiva e consumi contenuti.

Sotto la scocca ci sarà una batteria enorme da 7.000 mAh, un valore record per la categoria, accompagnata da ricarica rapida a 90W. L’unica rinuncia rispetto al modello Pro sarà l’assenza della ricarica wireless, riservata appunto alla variante più costosa.

HONOR Magic 8: il ritorno alla sostanza

Sul piano fotografico, HONOR sembra voler alzare ulteriormente l’asticella. Il Magic 8 standard offrirà un comparto composto da:

sensore principale da 50 MP,

ultra-grandangolare da 50 MP,

teleobiettivo periscopico da 200 MP, un valore che lo posiziona tra i più ambiziosi della categoria.

Per i selfie, la fotocamera anteriore sarà da 50 MP, in linea con la strategia del brand di puntare su definizione elevata e resa uniforme su entrambi i lati del dispositivo. La versione Pro non stravolge l’identità estetica della serie, ma la eleva. Lo schermo sarà curvo su entrambi i lati e leggermente più ampio: 6,71 pollici, sempre con risoluzione 1,5K. La batteria sale a 7.200 mAh, mantenendo il supporto alla ricarica rapida da 90W e introducendo ricarica wireless, che dovrebbe arrivare fino a 50W. Il peso stimato è di circa 222 grammi, un valore non trascurabile ma coerente con la capacità energetica.

Le colorazioni annunciate sono tre: Black, White e Blue, con la Gold che resta esclusiva del modello base. Il design, almeno a giudicare dalle prime immagini, prosegue sulla linea elegante e minimalista già vista sulla precedente serie Magic 7, con bordi sottili e finiture lucide.

Potenza assicurata con Snapdragon 8 Elite Gen 5

Come confermato da fonti cinesi, entrambi i modelli della serie Magic 8 saranno alimentati dal nuovissimo chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, il top di gamma di Qualcomm per la fine del 2025. Si tratta di un processore prodotto con processo a 3 nm di TSMC, progettato per garantire prestazioni superiori e maggiore efficienza energetica rispetto al precedente Gen 3. HONOR, in particolare, sembra intenzionata a sfruttarne le capacità AI integrate, offrendo nuove funzioni intelligenti per fotografia, ottimizzazione delle app e gestione energetica.