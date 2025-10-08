USB e hard disk: attenti ai dati, ecco come tenerli sempre al sicuro

Le chiavette USB e gli hard disk esterni sono strumenti comodi per trasferire file, ma rappresentano anche un punto debole dal punto di vista della sicurezza. Ci vuole veramente poco affinché i dati rubati ad un utente possano finire nelle mani più sbagliate di questo mondo. La soluzione migliore è certamente quella di crittografare il contenuto, cosicché chiunque sia sprovvisto di password, non possa assolutamente accedervi.

Su Windows è disponibile BitLocker, un sistema integrato che consente di cifrare unità esterne in pochi passaggi. Dopo l’attivazione, l’accesso ai file richiede una password o una chiave di recupero. Su macOS la stessa funzione è garantita da FileVault, che si attiva direttamente dal Finder scegliendo “Crittografa disco”. Entrambe le opzioni lavorano in modo trasparente, senza rallentare le prestazioni.

Chi preferisce soluzioni universali può utilizzare software open source come VeraCrypt, compatibile con tutti i sistemi operativi principali. Questi strumenti permettono di creare “volumi protetti” all’interno della chiavetta, nei quali archiviare solo i documenti sensibili. È un approccio pratico anche per chi condivide la stessa unità con altre persone.

Backup, manutenzione e buone pratiche

Oltre alla protezione, è importante mantenere una copia di sicurezza dei file. Le unità USB hanno una durata limitata e possono danneggiarsi con il tempo. Salvare regolarmente i dati più importanti su un secondo dispositivo o in cloud evita perdite improvvise.

Un’altra accortezza riguarda la rimozione sicura. Scollegare la chiavetta senza espellerla correttamente può corrompere i file o il file system, rendendo necessaria una formattazione. Conviene sempre utilizzare l’opzione “Espelli” del sistema prima di staccare il dispositivo.

È inoltre consigliabile evitare di collegare unità esterne a computer pubblici o sconosciuti: malware e trojan possono infettare rapidamente la memoria e compromettere i dati. Un software antivirus aggiornato riconosce e blocca le minacce più comuni.

Seguendo queste pratiche, le chiavette USB e gli hard disk esterni diventano strumenti affidabili e sicuri per conservare e trasportare informazioni sensibili, riducendo il rischio di accessi non autorizzati o danni accidentali.