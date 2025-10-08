Vasco Translator Q1: traduzioni vocali in tempo reale con la tua voce

Il linguaggio non è più un limite con il nuovo Vasco Translator Q1. Che è stato presentato ufficialmente da Vasco Electronics. Il dispositivo si candida a diventare un riferimento assoluto nel settore dei traduttori portatili. Grazie a delle funzionalità mai viste prima. Come ad esempio la clonazione vocale dell’utente e la traduzione simultanea durante le telefonate. È pensato per chi viaggia, lavora in contesti internazionali o semplicemente desidera comunicare senza fraintendimenti. Ad oggi il Translator Q1 punta tutto sull’esperienza utente.

Tecnologia avanzata e usabilità: Vasco Translator Q1 è il nuovo standard dei traduttori digitali

Il dispositivo supporta 86 lingue per la voce e oltre 100 per testi e immagini. Utilizzando più di 10 motori di traduzione che si attivano in base alla lingua richiesta. Tra le novità più sorprendenti c’è Vasco My Voice. Questo permette di riprodurre la propria voce nella lingua tradotta, rendendo le conversazioni più naturali e personali. La funzione è già disponibile in 54 lingue. Ma è la modalità di traduzione delle chiamate a rappresentare il vero salto di qualità. Questa consente di parlare con chiunque, ovunque, senza preoccuparsi della lingua. Un’innovazione pensata anche per situazioni d’emergenza. Oppure per facilitare prenotazioni e contatti diretti in tempo reale.

Dietro Vasco Q1 c’è un lavoro congiunto di linguisti, esperti di AI e designer UX, che ha dato vita a un dispositivo potente ma semplice da usare. L’interfaccia combina touchscreen e pulsanti fisici, mentre il riconoscimento automatico delle lingue semplifica ulteriormente l’uso. La connessione dati è gratuita e illimitata in quasi 200 Paesi, grazie alla eSIM integrata, che elimina la necessità di Wi-Fi o schede locali.

Resistente e compatto, il Translator Q1 è dotato di altoparlanti ad alta potenza, microfono con riduzione del rumore, display anti-caduta e batteria da 8 ore di autonomia. Oltre alla traduzione vocale, include la funzione Traduttore di Foto. Che è utile per menu, cartelli o documenti. E il Traduttore di Testo, per comunicazioni scritte rapide. Disponibile in quattro colorazioni – nero, blu, rosso e viola – viene proposto al prezzo di 489 euro.