Ring Search Party: l’IA entra in azione per ritrovare i cani smarriti

La tecnologia di Ring, marchio di Amazon noto per videocamere e videocitofoni smart, compie un passo importante nel campo della solidarietà di quartiere. Si chiama Search Party la nuova funzione annunciata dall’azienda. Una novità pensata per aiutare i proprietari a ritrovare i cani smarriti grazie all’IA e alla collaborazione tra utenti. Tale iniziativa, già in fase di rilascio negli Stati Uniti, sfrutta la rete di dispositivi-Ring presenti nelle abitazioni, trasformandoli in una sorta di “sistema di ricerca collettiva”.

Il funzionamento è semplice ma ingegnoso. Attraverso l’app Neighbors, chi ha perso un animale potrà caricare una foto del proprio cane. A quel punto, l’AI di Ring analizzerà automaticamente i filmati registrati dalle telecamere della zona, cercando di individuare eventuali corrispondenze. Se il sistema riconosce l’animale, il proprietario della videocamera riceve una notifica e può scegliere se condividere il video o segnalare l’avvistamento. In questo modo si eliminano i tempi lunghi e i passaggi intermedi tipici degli appelli sui social network. Come ha spiegato il fondatore Jamie Siminoff, l’obiettivo è quello di rendere la ricerca più rapida e diretta possibile. Così facendo infatti si aiutano le comunità a ritrovare i loro animali in modo efficiente e sicuro.

Ring e la privacy: una funzione utile, ma che fa discutere

Nonostante l’utilità evidente della funzione, Search Party però non è priva di polemiche. La questione principale riguarda la privacy e il consenso degli utenti. Ring ha deciso di attivare automaticamente la funzione su tutti i dispositivi compatibili, senza chiedere un’autorizzazione preventiva. Una scelta che ha sollevato qualche critica, in particolare da parte di Jennifer Pattison Tuohy, giornalista di The Verge, secondo cui il problema non è la privacy in sé, ma il consenso.

A complicare il dibattito c’è anche l’arrivo di un’altra novità, Familiar Faces, che permette di salvare i volti di amici e parenti per ricevere notifiche personalizzate. Alcuni osservatori temono che, combinando le due tecnologie, Ring possa un giorno arrivare a identificare persone specifiche, aprendo la strada a situazioni di sorveglianza più invasivi. L’azienda, però, respinge con fermezza queste ipotesi. Secondo Siminoff, la funzione è progettata esclusivamente per riconoscere animali e non elabora dati biometrici umani. In più, i filmati legati a Search Party non possono essere condivisi con le forze dell’ordine, né utilizzati per altri scopi.

In ogni caso, in attesa di un’espansione su larga scala della funzione, Ring Search Party rappresenta un curioso punto d’incontro tra tecnologia, comunità e cura per gli animali. Un passo avanti verso una sicurezza domestica che non protegge solo le persone, ma anche i loro migliori amici a quattro zampe.