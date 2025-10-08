Ad
AndroidNews

Android: i trucchi più segreti per migliorare la durata della batteria

Se avete paura di non aver fatto il meglio per aumentare l'autonomia del vostro smartphone Android, ecco alcuni trucchi

scritto da Felice Galluccio
Android: i trucchi più segreti per migliorare la durata della batteria

La batteria è uno degli elementi più delicati in uno smartphone e spesso la causa di un calo improvviso di autonomia è legata alle app in background. Ogni applicazione aperta continua a utilizzare CPU, connessioni di rete e sensori, consumando energia anche quando non è visibile. Per ottimizzare i consumi, conviene aprire le impostazioni di sistema e verificare quali app usano più energia. Quelle che non servono di continuo possono essere sospese o limitate in background.

Altri consumi nascosti provengono da servizi di geolocalizzazione e sincronizzazione automatica. Disattivare il GPS quando non serve, ridurre la frequenza di aggiornamento delle mail e disattivare la sincronizzazione di foto e video in tempo reale può restituire diverse ore di autonomia. Anche la luminosità dello schermo è un fattore chiave: mantenerla tra il 40% e il 60% è spesso sufficiente in ambienti interni e riduce sensibilmente il carico sulla batteria.

Un’altra accortezza utile è evitare l’uso costante della rete 5G nelle aree con segnale debole. Il modem tende a consumare di più nel tentativo di mantenere la connessione stabile; in questi casi, passare temporaneamente al 4G permette di bilanciare prestazioni e durata.

Strumenti di risparmio e ricarica corretta su Android

Android offre diverse funzioni pensate per prolungare la vita della batteria. La “Modalità risparmio energetico” limita l’attività delle app non essenziali e riduce la frequenza della CPU, mentre la modalità “Risparmio energetico estremo” disattiva temporaneamente le animazioni e le notifiche. Entrambe possono essere attivate manualmente o in automatico sotto una certa soglia di carica.

È altrettanto importante ricaricare lo smartphone nel modo corretto. Le batterie moderne al litio non richiedono cicli completi: l’ideale è mantenerle tra il 20% e l’80%. Evitare di lasciare il dispositivo collegato per ore dopo il 100% aiuta a preservarne la salute nel tempo. Alcuni modelli offrono persino la “ricarica adattiva”, che riconosce le abitudini e rallenta il flusso di corrente nelle ultime fasi di ricarica.

Seguendo questi accorgimenti, la durata complessiva dell’autonomia migliora e la batteria conserva prestazioni elevate più a lungo, garantendo un’esperienza d’uso stabile e affidabile ogni giorno.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!