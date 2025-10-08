Nuovi robot impiegati per il lavoro industriale e per la vita urbana

In Corea del Sud, la robotica non è più un sogno da laboratorio, ma un settore strategico. Il quale sta ridefinendo il confine tra lavoro umano e automazione intelligente. L’avanzamento tecnologico, guidato da istituti di eccellenza come il KAIST, mostra come ricerca scientifica e mercato stiano convergendo verso un obiettivo comune. Ovvero costruire una società capace di convivere con macchine autonome intese come collaboratori. A tal proposito, il Paese ha scelto una direzione chiara: investire nella robotica applicata per sostenere un’economia alle prese con l’invecchiamento demografico e la carenza di manodopera specializzata. Le startup nate dai centri di ricerca non si limitano più a sviluppare prototipi: progettano sistemi pronti per entrare nei cantieri, nei porti e perfino negli spazi pubblici. Un esempio concreto viene fornito dai dispositivi presentati da DIDEN Robotics.

Dettagli sui nuovi robot presentati in Corea del Sud

A tal proposito, spiccano i robot industriali a quattro “zampe” (DIDEN 30) capaci di muoversi in autonomia in aree pericolose. Arrampicandosi su strutture metalliche o attraversando superfici complesse grazie a meccanismi magnetici di nuova generazione. L’idea di fondo non è sostituire gli operai, ma ridurre i rischi e aumentare la produttività, in un contesto in cui le grandi aziende della cantieristica guardano alla robotica come a una componente strutturale della produzione del futuro. Il potenziale economico è evidente: la capacità di operare in ambienti estremi promette di accelerare processi come la saldatura e la verniciatura. Oggi rallentati dalla scarsità di personale qualificato.

Ma la rivoluzione non si ferma all’industria. Anche le città coreane stanno diventando un banco di prova per una nuova generazione di robot umanoidi (DIDE Walker) progettati per muoversi in autonomia negli spazi urbani. In quartieri simbolo come Gangnam, macchine dotate di algoritmi di percezione interna hanno dimostrato di poter camminare su rampe e marciapiedi senza l’uso di telecamere o sensori esterni.

Le prime novità presentate evidenziano come in Corea del Sud, l’innovazione robotica è considerata una risposta non solo tecnologica, ma anche sociale. Una strategia per mantenere alta la competitività nazionale e per costruire una quotidianità in cui i robot contribuiscano al benessere collettivo.