Samsung Galaxy S25 Ultra è SCONTATO di 700 euro su Amazon con le offerte Prime Day

Un rapporto qualità/prezzo più unico che raro per tutti gli utenti che vogliono accedere a uno smartphone eccellente sotto molteplici punti di vista, quale è appunto il Samsung Galaxy S25 Ultra, device che offre la possibilità di accedere a prestazioni al top, oggi fortemente scontate rispetto al passato grazie alla promozione Amazon.

La prima cosa che notiamo in avvicinamento allo smartphone sono sicuramente dimensioni superiori alla media, essendo comunque un prodotto da 218 grammi di peso e 162,8 x 77,6 x 8,2 millimetri di spessore. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core che può raggiungere 4,47GHz di frequenza di clock, passando anche per la solita eccellente GPU Adreno 830, con alle spalle 12GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna (varia in relazione alla variante che acquistate, ma ricordate che non è espandibile).

Samsung Galaxy S25 Ultra, lo sconto di 700 euro vi farà impazzire su Amazon

E’ davvero arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare il Samsung Galaxy S25 Ultra, semplicemente perché viene fortemente scontato dal suo listino iniziale, considerando la variante che prevede una memoria interna di 1TB. Di base ha un costo di 1859 euro, ma oggi può essere vostro con uno sconto di circa 700 euro, e arrivare a dover sostenere un investimento finale corrispondente a soli 1199 euro. Premete qui per ordinarlo subito.

Il comparto fotografico rappresenta chiaramente uno dei suoi punti di forza, se considerate che parliamo di un dispositivo con sensore principale da 200 megapixel, per poi scendere verso un ultragrandangolare e un primo teleobiettivo da 50 megapixel, finendo con il secondo teleobiettivo da 10 megapixel. Un set eccellente, che viene completato dalla presenza di un sensore anteriore da 12 megapixel, con apertura F2.2, per effetti bokeh di qualità.