Dalla Cina arriva il nuovo laser navale LY-1

Nel settore delle armi militari, la Cina ha deciso di mostrare, durante le celebrazioni per l’anniversario della vittoria a Pechino, un’arma diversa dalle consuete colonne di missili e blindati. Si tratta di Liaoyuan-1, abbreviato LY-1, un sistema laser di nuova generazione. Quest’ultimo ha sfilato tra i mezzi convenzionali come manifestazione della strategia del Paese. Il messaggio è chiaro: la difesa del futuro si misurerà sempre più sul terreno dell’energia diretta. Un laser capace di neutralizzare minacce aeree come droni o missili non è solo un oggetto di ricerca, ma un simbolo di competenza ingegneristica e di indipendenza strategica. La Cina ha voluto collocarsi in tale narrazione globale accanto agli Stati Uniti. I quali da anni sperimentano sistemi analoghi per la US Navy, tra cui Helios e il Laser Weapon System Demonstrator.

Dalla Cina arriva una nuova arma laser: ecco i dettagli

Le informazioni ufficiali diffuse da Pechino parlano di una potenza tra 180 e 250 kilowatt. Tale dato numerico rappresenta la volontà di superare la soglia di capacità dichiarata dalle controparti americane. La comunicazione pubblica, però, resta selettiva. Non è noto su quali navi il sistema sia stato effettivamente installato né se abbia superato test operativi.

In un mondo in cui i droni a basso costo moltiplicano la frequenza degli attacchi, poter colpire un bersaglio con un impulso energetico anziché con un missile costoso introduce un elemento di efficienza che potrebbe cambiare il bilancio delle potenze navali. Le condizioni atmosferiche, però, restano una sfida tecnica non secondaria. Inoltre, sono richiesti sistemi di raffreddamento ingombranti.

Con tali premesse, il laser navale appare come un tassello di una transizione tecnologica. La combinazione di missili e armi a energia diretta disegna un modello di difesa stratificata, in cui le soluzioni tradizionali e quelle emergenti si completano a vicenda. Il debutto della nuova arma laser LY-1, al di là dei dati tecnici, segna quindi una tappa nella competizione simbolica tra potenze.