Google Pixel 2a: nella botte piccola c’è il vino buono, RECENSIONE

Copertina Google Pixel Buds 2a

Quando Google lancia un prodotto con la sigla “a”, di solito significa una cosa: portare il meglio della sua tecnologia a un prezzo più accessibile. Con i Pixel Buds 2a, questo approccio diventa evidente. Per la prima volta nella gamma economica degli auricolari Pixel arriva la cancellazione attiva del rumore (ANC), accompagnata da un nuovo chip Tensor A1 e da una rinnovata integrazione con Gemini, l’assistente AI che inizia a permeare l’intero ecosistema Google.

Non è un semplice aggiornamento, ma un passo strategico: unire prestazioni intelligenti, qualità sonora equilibrata e autonomia solida in un design compatto, pensato per chi vuole tutto senza spendere troppo.

Design, materiali e comfort

I Pixel Buds 2a mantengono la tipica estetica minimale della linea Pixel, ma affinano le proporzioni: il corpo è più piccolo, le curve più dolci e la vestibilità migliorata. Il guscio esterno è realizzato in plastica satinata di ottima qualità, piacevole al tatto e resistente a graffi e impronte.

Gli auricolari pesano meno di 5 grammi ciascuno e si fissano con il classico sistema “twist-to-fit”, ruotando leggermente per sigillare il condotto uditivo. Una soluzione che garantisce stabilità anche durante la corsa o gli spostamenti. La confezione include quattro coppie di gommini di diverse dimensioni, e l’isolamento passivo è sorprendentemente buono — una premessa essenziale per sfruttare al massimo l’ANC.

La custodia di ricarica è più compatta rispetto al passato e resta fedele alla forma “a sasso” dei Pixel Buds: arrotondata, leggera e tascabile. L’apertura magnetica è precisa e la chiusura trasmette solidità. È resistente agli schizzi (certificazione IPX4), mentre gli auricolari raggiungono il grado IP54. L’unico compromesso è l’assenza della ricarica wireless, che rimane appannaggio dei modelli Pro.

Prestazioni audio

Il cuore dei Pixel Buds 2a è il nuovo driver dinamico da 11 mm, lo stesso impiegato nei Buds Pro, ma ottimizzato per offrire un suono bilanciato e naturale. La firma sonora è quella classica di Google: bassi pieni ma controllati, medi chiari e alti puliti, senza artifici. L’equalizzazione automatica gestita dal chip Tensor A1 interviene in tempo reale per compensare variazioni di pressione o rumore ambientale, garantendo un profilo costante.

Il volume massimo è leggermente superiore rispetto alla generazione precedente, e la separazione stereo è più netta. Anche la resa vocale nelle chiamate è ottima: i microfoni integrati, uniti agli algoritmi di riduzione del vento e del rumore, mantengono la voce chiara e stabile. Non ci sono modalità audio spaziale o head tracking, ma per la fascia di prezzo la qualità complessiva è davvero convincente.

Cancellazione del rumore e modalità ambientale

La grande novità è proprio la cancellazione attiva del rumore. Google utilizza la tecnologia Silent Seal 1.5, un sistema ibrido che combina l’isolamento fisico con un’elaborazione digitale dinamica del segnale. Il risultato è un’attenuazione efficace dei rumori continui — come il ronzio dei mezzi pubblici o dei condizionatori — e un miglioramento generale nella percezione del suono in ambienti rumorosi.

Non raggiungono i livelli dei Buds Pro o delle AirPods Pro, ma l’esperienza è coerente: l’ANC è stabile, non introduce artefatti e si adatta in modo intelligente al contesto.

La modalità trasparenza è altrettanto equilibrata e restituisce un suono ambientale naturale, senza l’effetto “metallico” tipico di molti auricolari della stessa fascia.

Funzioni smart e AI

Essendo un prodotto Google, l’integrazione software è un punto di forza. I Pixel Buds 2a supportano Gemini, che consente di interagire con l’assistente AI in modo più fluido e contestuale: leggere messaggi, creare promemoria, chiedere informazioni o generare risposte vocali, tutto senza estrarre lo smartphone.

C’è poi Fast Pair, per un accoppiamento istantaneo con dispositivi Android e Chromebook, e Multipoint, per connettersi contemporaneamente a due dispositivi (ad esempio smartphone e laptop). Il sistema Clear Calling migliora la qualità delle conversazioni, isolando la voce principale anche in ambienti affollati. Tutto funziona in modo trasparente e senza bisogno di configurazioni complesse.

L’app Pixel Buds consente di regolare ANC, equalizzazione e controlli touch, oltre a trovare gli auricolari tramite la funzione Find My Device.

Autonomia e ricarica

Con l’ANC attivo, i Pixel Buds 2a raggiungono circa 7 ore di riproduzione continua; senza cancellazione del rumore arrivano a 10 ore. Con la custodia, l’autonomia totale sale a 20 ore con ANC e a quasi 27 ore disattivandolo. La ricarica rapida è un punto forte: bastano 5 minuti per ottenere circa un’ora di ascolto, mentre una carica completa richiede poco più di un’ora.

Un dettaglio interessante, e raro nella fascia medio-bassa, è la custodia con batteria sostituibile: una scelta che allunga la vita del prodotto e va nella direzione della sostenibilità.

Pro e contro

Pro:

Introduzione dell’ANC nella gamma “A-series” di Google

Chip Tensor A1 che abilita ottimizzazioni intelligenti

Design compatto e leggero

Custodia con batteria sostituibile

Funzionalità AI integrate e compatibilità con Gemini

Buon rapporto prezzo/prestazioni

Contro:

L’ANC non può competere con modelli premium

Manca la ricarica wireless

Alcune funzioni avanzate mancanti (head tracking, Conversation Detection)

Autonomia realistica con ANC attivo resta nella media

Conclusione

I Google Pixel Buds 2a realizzano un salto importante nella linea economica di Google: finalmente portano l’ANC, potenza AI e design migliorato a un prezzo medio. Non rivoluzionano il segmento, ma offrono un pacchetto bilanciato e concreto.

Per chi cerca auricolari con buon suono, cancellazione del rumore e integrazione con l’ecosistema Google senza spendere troppo, sono una scelta convincente. Li trovate già in sconto su Amazon, mentre gli accessori sono su AliExpress.