AI Mode di Google arriva in Italia: la Ricerca diventa più intelligente

L’AI di Gemini potenzia la Ricerca Google, offrendo risposte più approfondite, personalizzate e naturali

scritto da Ilenia Violante
Dopo sette mesi di attesa, AI Mode debutta ufficialmente anche in Italia, segnando un passo fondamentale nella trasformazione della Ricerca Google in un’esperienza sempre più intelligente e interattiva. La nuova modalità, già disponibile in oltre 200 Paesi e 36 nuove lingue, porta con sé la potenza dei modelli Gemini, adattati per comprendere domande complesse e restituire risposte più ricche, coerenti e complete.

AI Mode nasce con l’obiettivo di rivoluzionare il modo in cui le persone esplorano le informazioni online. A differenza della ricerca testuale tradizionale, basata su parole chiave, questa nuova modalità utilizza un approccio di ragionamento avanzato chiamato query fan-out. In questo modo l’intelligenza artificiale scompone ogni domanda in più sottotemi e lancia simultaneamente ricerche parallele sul web. Il risultato è una visione più ampia e precisa, capace di integrare sintesi testuali, link diretti, tabelle o confronti strutturati.

AI Mode e Gemini: la Ricerca si fa multimodale e più umana

La vera forza di AI Mode risiede nella multimodalità. Gli utenti possono formulare le proprie domande non solo scrivendo, ma anche parlando o inviando un’immagine. Basta scattare una foto o caricare un file per ricevere risposte basate sul contesto visivo. Quest’ultimo rappresenta un passo molto importante perché trasforma la ricerca da semplice interrogazione testuale a dialogo naturale con l’intelligenza artificiale.

Google sottolinea che AI Mode non sostituirà i risultati classici, ma li arricchirà, mantenendo al centro la qualità dei contenuti web. L’obiettivo è offrire una visione chiara, collegamenti diretti e una maggiore scoperta di fonti attendibili. Secondo i dati interni, gli utenti che utilizzano AI Mode formulano richieste due o tre volte più lunghe del normale, segno che il sistema incoraggia una ricerca più esplorativa e profonda.

Dietro le quinte, AI Mode è alimentata da una versione personalizzata di Gemini, ottimizzata per equilibrare accuratezza, velocità e sicurezza. Quando il livello di affidabilità non è considerato sufficiente, il sistema tornerà automaticamente ai risultati web tradizionali, evitando risposte imprecise o incomplete. Insomma, con l’arrivo di AI Mode, la Ricerca Google entra in una nuova era. Le informazioni non vengono solo trovate, ma comprese, spiegate e adattate al contesto.

