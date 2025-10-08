AI Mode di Google arriva in Italia: la Ricerca diventa più intelligente

Dopo sette mesi di attesa, AI Mode debutta ufficialmente anche in Italia, segnando un passo fondamentale nella trasformazione della Ricerca Google in un’esperienza sempre più intelligente e interattiva. La nuova modalità, già disponibile in oltre 200 Paesi e 36 nuove lingue, porta con sé la potenza dei modelli Gemini, adattati per comprendere domande complesse e restituire risposte più ricche, coerenti e complete.

AI Mode nasce con l’obiettivo di rivoluzionare il modo in cui le persone esplorano le informazioni online. A differenza della ricerca testuale tradizionale, basata su parole chiave, questa nuova modalità utilizza un approccio di ragionamento avanzato chiamato query fan-out. In questo modo l’intelligenza artificiale scompone ogni domanda in più sottotemi e lancia simultaneamente ricerche parallele sul web. Il risultato è una visione più ampia e precisa, capace di integrare sintesi testuali, link diretti, tabelle o confronti strutturati.

AI Mode e Gemini: la Ricerca si fa multimodale e più umana

La vera forza di AI Mode risiede nella multimodalità. Gli utenti possono formulare le proprie domande non solo scrivendo, ma anche parlando o inviando un’immagine. Basta scattare una foto o caricare un file per ricevere risposte basate sul contesto visivo. Quest’ultimo rappresenta un passo molto importante perché trasforma la ricerca da semplice interrogazione testuale a dialogo naturale con l’intelligenza artificiale.

Google sottolinea che AI Mode non sostituirà i risultati classici, ma li arricchirà, mantenendo al centro la qualità dei contenuti web. L’obiettivo è offrire una visione chiara, collegamenti diretti e una maggiore scoperta di fonti attendibili. Secondo i dati interni, gli utenti che utilizzano AI Mode formulano richieste due o tre volte più lunghe del normale, segno che il sistema incoraggia una ricerca più esplorativa e profonda.

Dietro le quinte, AI Mode è alimentata da una versione personalizzata di Gemini, ottimizzata per equilibrare accuratezza, velocità e sicurezza. Quando il livello di affidabilità non è considerato sufficiente, il sistema tornerà automaticamente ai risultati web tradizionali, evitando risposte imprecise o incomplete. Insomma, con l’arrivo di AI Mode, la Ricerca Google entra in una nuova era. Le informazioni non vengono solo trovate, ma comprese, spiegate e adattate al contesto.