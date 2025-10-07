Xiaomi 17T e 17T Pro potrebbero arrivare ben prima del previsto.

Xiaomi sembra molto avanti nella realizzazione della prossima generazione di smartphone top di gamma. La serie Xiaomi 17T è già stata inserita all’interno del database IMEI, confermando che l’azienda ci sta lavorando attivamente.

I numeri di serie trapelati e condivisi dal portale XiaomiTime sono 2602EPTC0G e 2602EPTC0R che, rispettivamente, dovrebbero far riferimenti a Xiaomi 17T e 17T Pro. I due device, inoltre, sono conosciuti anche con i nomi in codice “chagall” e “warhol”.

Un aspetto importante da considerare riguarda proprio le tempistiche relative a questi dispositivi. La famiglia Xiaomi 15T è stata presentata e commercializzata a settembre 2025 ma l’azienda cinese sembra essere davvero in anticipo sui tempi.

Xiaomi potrebbe cambiare le carte in tavole per Xiaomi 17T e 17T Pro lanciandoli a poca distanza dai modelli di precedente generazione

Il motivo potrebbe essere legato alla volontà di anticipare quanto più possibile il lancio. Infatti, il marchio cinese sarebbe disposto a saltare il numero progressivo 16 presentando direttamente la serie 17 in modo da allinearsi con la serie principale e non creare ulteriore confusione nei consumatori.

Alcune indiscrezioni hanno provato a cercare maggiori dettagli analizzando il numero di serie di entrambi i device. Sia Xiaomi 17T che il 17T Pro presentano un codice alfanumerico che inizia con il prefisso “2602”.

Tale combinazione, secondo i leaker, potrebbe stare ad indicare il periodo di lancio dei due dispositivi. Infatti, il numero si può scomporre in “26/02” che starebbe ad indicare febbraio 2026 nella datazione internazionale. Se questo dovesse essere confermato, si tratterebbe di un lancio in controtendenza rispetto alla tradizione del brand.

Ulteriori indiscrezioni hanno svelato il possibile SoC utilizzato sui due device. Il Xiaomi 17T sarà spinto dal chipset Dimensity 8500 di MediaTek mentre il 17T Pro potrà contare sul Dimensity 9500. Se si considera che i predecessori equipaggiavano rispettivamente il Dimensity 8400 e Dimensity 9400+, il salto prestazionale risulta molto interessante. Non resta che attendere nuovi dettagli che non tarderanno ad arrivare.