WindTre presenta Smartphone Reload Forever: protezione completa per i dispositivi mobili

WindTre ci tiene a migliorarsi ulteriormente e a garantire ai suoi utenti una protezione ancor più acuta per quanto concerne il loro smartphone. Chiunque dovesse avere paura di danni accidentali o di qualsiasi guasto, ora potrà contare sul nuovo servizio chiamato Smartphone Reload Forever. Si tratta di una vera e propria polizza assicurativa che permette di riparare il dispositivo in maniera rapida o addirittura di sostituirlo.

Due piani disponibili: Basic e Premium

Il servizio è disponibile in due versioni:

Reload Forever Basic , con un costo fisso di 3,99 euro al mese , indipendentemente dal modello di smartphone;

Reload Forever Premium, proposta a 6,99 euro al mese.

Le due formule differiscono principalmente per la franchigia applicata e per il numero di interventi inclusi. La versione Basic copre fino a una riparazione e una sostituzione all’anno, mentre la Premium prevede contributi più bassi e fino a due interventi annuali. In entrambi i casi, WindTre garantisce l’utilizzo di ricambi originali, assicurando così la qualità dell’intervento.

Servizio rapido e flessibile

Le tempistiche e la gestione sono i fiori all’occhiello di questo nuovo programma di WindTre. Nelle principali città italiane — come Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Bari — il ritiro e la consegna a domicilio avvengono in un solo giorno lavorativo, mentre nel resto d’Italia entro due. Chi sceglie invece la riparazione in negozio può contare su un intervento completato in tre giorni lavorativi.

La sostituzione dello smartphone può essere richiesta per qualsiasi motivo e la copertura resta valida anche cambiando modello, senza variazioni del canone mensile.

Attivazione e condizioni contrattuali

Gli utenti che sottoscriveranno il contratto, potranno farlo per due anni, dopodiché ci sarà un rinnovo automatico mensile. Nel caso in cui si volesse recedere da questo vincolo, ci sono 30 giorni di tempo dopo la sottoscrizione. Per effettuare l’attivazione bisogna andare sul sito ufficiale, nei negozi autorizzati o mediante l’applicazione di WindTre.