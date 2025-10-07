Amazon, offerte PRIME folli con prezzi al 90% di sconto: la lista segreta

Le occasioni si sprecano letteralmente su Amazon con tantissime occasioni che gli utenti possono decidere di cogliere subito al volo e avere ugualmente la certezza di poter risparmiare al massimo su ogni singolo acquisto effettuato. La Festa delle Offerte Prime porta con sé tantissime riduzioni di prezzo valide solamente per due giorni, ecco le migliori.
Amazon, quali sono i nuovi sconti per la Festa delle Offerte Prime
- Echo Dot (Ultimo modello) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Antracite – PREZZO: 29,99 euro al posto di 47,99 euro – LINK.
- Echo Pop (Ultimo modello) | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Lavanda – PREZZO: 24,99 euro al posto di 54,99 euro – LINK.
- roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Nero – PREZZO: 379,99 euro al posto di 599 euro – LINK.
- Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 1TB, 5.000 mAh, Titanium Black [Versione italiana] – PREZZO: 1199 euro al posto di 1859 euro – LINK.
- Fire TV Stick 4K di Amazon (Ultimo modello), Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+ – PREZZO: 35,99 euro al posto di 69,99 euro – LINK.
- ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18000Pa, Tecnologia di Lavaggio Automatico Istantaneo OZMO ROLLER, Pulizia con acqua calda 40-75°C, Soluzione Detergente Automatica, Nero – PREZZO: 641 euro al posto di 1299 euro – LINK.
- Ring Intercom di Amazon | Trasforma il tuo citofono in un sistema intelligente con apertura a distanza, audio bidirezionale, accesso per gli ospiti | Facile da installare | Compatibile con Alexa – PREZZO: 35,99 euro al posto di 99,99 euro – LINK.
- Xiaomi 15T Pro, Smartphone 12+256GB, Display Eye-care 6,83″ 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Leica 5x Pro 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Marrone Moka, Caricabatterie non incluso +Xiaomi Watch S4 Nero – PREZZO: 799 euro al posto di 915 euro – LINK.