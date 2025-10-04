Windtre 200 GIGA: 5G fino a 2 Gbps e minuti illimitati a 9,99 €

Windtre propone un’offerta pensata per chi vuole navigare senza limiti e con semplicità, mettendo al centro la praticità e la velocità. Con 200 GIGA alla massima velocità disponibile, la connessione 5G raggiunge picchi fino a 2 Gbps, permettendo di guardare video in streaming, giocare online e lavorare in mobilità senza rallentamenti. Anche quando ci si sposta in Europa, l’offerta resta vantaggiosa: 12,6 GIGA extra sono disponibili in tutti i Paesi dell’Unione Europea, così da restare sempre connessi senza pensieri. Ai dati si aggiungono minuti illimitati e 50 SMS, assicurando di poter chiamare e messaggiare senza dover contare ogni singolo messaggio o chiamata. La SIM viene spedita gratuitamente in tutta Italia e può essere attivata senza costi aggiuntivi, a soli 9,99 € al mese, una cifra chiara e stabile.

Windtre 5G: connessione rapida, minuti illimitati e vantaggi extra

Acquistare la SIM online rende tutto più veloce e semplice: puoi riceverla direttamente a casa entro due giorni lavorativi oppure attivare subito la tua eSIM, con credenziali SPID o CIE. Il numero sarà disponibile entro 48 ore dall’attivazione e, per chi cambia numero, il trasferimento automatico del credito residuo sulla nuova SIM elimina ogni problema. Windtre punta a rendere la tecnologia accessibile e immediata, riducendo al minimo tempi morti e complicazioni burocratiche.

Il punto di forza di Windtre è anche la copertura: la nuova rete raggiunge il 99,7% della popolazione in 4G e il 97% in 5G, garantendo connessioni affidabili praticamente ovunque. Per ogni esigenza o dubbio, l’assistenza è sempre a portata di mano: è possibile rivolgersi ai più di 3.500 negozi sul territorio o chiamare gratuitamente il 159. Chi preferisce gestire tutto da mobile può contare sull’App Windtre, apprezzata dagli utenti con un punteggio di 4.3 su 5 sugli store Apple e Android, che permette di controllare e personalizzare l’offerta in modo rapido e intuitivo.

Infine, Windtre regala un tocco di divertimento e vantaggi extra con WINDAY, una piattaforma che offre ogni giorno coupon dei migliori brand, il 10% degli acquisti su Amazon.it in traffico telefonico, concorsi a premi, giochi e iniziative pensate per rendere l’esperienza più coinvolgente. Tra connessione veloce, assistenza completa e benefici extra, l’offerta Windtre si conferma un’opzione solida e semplice per restare sempre connessi.