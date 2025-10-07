WhatsApp: molto presto si potrà prenotare l’username

WhatsApp continua costantemente a godere di una campagna di aggiornamenti che ogni mese punta a migliorare l’esperienza d’uso degli utenti in modo da offrire loro funzionalità decisamente all’avanguardia e in grado di rendere l’utilizzo della piattaforma godibile e immediato, gli ultimi aggiornamenti hanno puntato a introdurre funzionalità in più che rendevano WhatsApp un vero e proprio standard da raggiungere, da un po’ di tempo però la società si sta concentrando invece sulla qualità nell’utilizzo di WhatsApp, parliamo di rapidità nell’uso dei comandi standard e ovviamente di opzioni che migliorino la privacy degli utenti.

Un po’ di tempo fa si era sparsa la voce che WhatsApp molto presto avrebbe introdotto gli username un po’ come già presente su Telegram, a quanto pare qualcosa si sta muovendo dal momento che è molto presto secondo le ultime indiscrezioni WhatsApp introdurrà la possibilità di prenotare il proprio username.

Non perdere il tuo username

Secondo le ultime voci di corridoio trapelata in rete molto presto WhatsApp introdurrà la possibilità di prenotare il proprio username in vista dell’introduzione ufficiale della funzionalità che probabilmente arriverà poco dopo, in parole povere ogni utente potrà prenotare il proprio username preferito, magari utilizzato su tutte le altre piattaforme collegate alla propria persona, onde evitare che una volta arrivata la funzionalità quell’username sia già stato preso da qualcun altro, ricordiamo infatti che gli username sono unici e irripetibili dunque non possono essere uguali ad altri già presenti.

Ricordiamo che WhatsApp ha intenzione di introdurre questa funzionalità per migliorare la privacy e la sicurezza degli utenti che magari non vogliono condividere il proprio numero di telefono che prima giocava per l’appunto il ruolo di elemento identificativo per poter creare un account, molto presto questa cosa cambierà e non sarà più tale dal momento che potrete registrarvi anche senza utilizzare un numero di telefono, un cambiamento decisamente radicale ma molto importante che va a tutelare la privacy di tutti.