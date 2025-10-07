Amazon è IMPAZZITA con lo sconto assurdo sulla smart TV LG

La promozione disponibile in questi giorni su Amazon è sicuramente una delle più interessanti del momento, proprio perché il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di accedere all’acquisto di una smart TV LG, pagandola decisamente meno di quanto effettivamente avrebbe mai potuto fare in passato. Tutto questo è possibile con la campagna promozionale “Festa delle offerte Prime di Amazon”, attiva solo fino alle 23:59 di domani, 8 ottobre 2025.

Il prodotto che oggi può essere vostro a prezzo scontato è LG QNED86, precisamente caratterizzato dal codice 55QNED86A6A, un televisore con 55 pollici di diagonale, che si appoggia sulla tecnologia QNED, in pratica Dimming Pro con miniLED, al cui interno è stato installato il sistema operativo webOS, uno dei più completi e funzionali tra quelli attualmente in circolazione, proprio perché ricco di funzionalità di ottima qualità generali, tra cui ad esempio il Chromecast integrato.

Amazon da sogno con uno sconto mai visto sulla smart TV LG

La smart TV di LG non è mai costata così poco su Amazon, proprio in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter abbracciare una soluzione più unica che rara, occasione che parte da un listino iniziale di 999 euro e scende di circa il 30%, corrispondente a 300 euro, arrivando a sostenere un investimento finale che si aggira attorno ai 699 euro. Premete qui per effettuare l’acquisto.

Indubbiamente si tratta di una soluzione più unica che rara, sia per quanto riguarda la qualità generale del prodotto stesso, che per il rapporto qualità/prezzo cui l’utente viene posto davanti. E’ un televisore adatto anche al gaming, essendo compatibile con VRR e FreeSync 4K a 120Hz, così da risultare essere anche più versatile di tutti gli altri della stessa fascia di prezzo.