Modalità tartaruga su WhatsApp: il trend virale che inganna il web

In questi giorni sui social sta circolando con insistenza la cosiddetta modalità tartaruga di WhatsApp, diventata rapidamente virale e oggetto di discussione. In molti hanno creduto si trattasse di una nuova opzione segreta introdotta da Meta, capace di rivoluzionare l’esperienza di messaggistica. La realtà, però, è ben diversa. Nessuna modalità speciale o strumento aggiuntivo, si tratta piuttosto di un piccolo trucco creativo, che gioca sulla curiosità degli utenti e sulla voglia di personalizzare i propri dispositivi.

WhatsApp e la voglia di personalizzazione che conquista gli utenti

La “modalità tartaruga” consiste semplicemente nella sostituzione dell’icona di WhatsApp con l’immagine di una tartaruga in formato PNG, scelta per la sua resa nitida sullo schermo. L’app resta identica in tutto e per tutto, ma a cambiare è il simbolo visibile sulla schermata del telefono. Questo fenomeno diventa un esempio di come una semplice idea possa diffondersi rapidamente online, fino a sembrare una funzione ufficiale.

Per attivare la modalità tartaruga serve installare un launcher di terze parti, come Nova Launcher, che permette di modificare liberamente le icone delle app. Una volta completata l’operazione, al posto della classica icona verde appare un simpatico guscio di tartaruga. Non ci sono vantaggi pratici, non aumenta la velocità dei messaggi, né protegge le chat. Però, il successo di questa trovata dimostra quanto le persone siano attratte dalle possibilità di rendere uniche le applicazioni che usano quotidianamente.

Insomma, WhatsApp non ha nulla a che fare con questa novità e non ha introdotto alcuna opzione simile nelle sue impostazioni. Eppure, l’idea di poter cambiare logo ha generato entusiasmo, soprattutto tra chi ama distinguersi o dare un tocco ironico al proprio smartphone. In ogni caso, per restare sempre aggiornati sulle reali e ultime novità introdotte dalla rinomata piattaforma di messaggistica vi consigliamo invece di consultare il blog ufficiale dell’app WeBeta Info, affidabilità garantita.