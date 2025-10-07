Ferrari, la nuova supercar elettrica è sempre più vicina

Il processo di elettrificazione interessa direttamente anche in Ferrari, così come tutto il settore automotive. La Casa di Maranello sta lavorando da tempo allo sviluppo della prima supercar completamente elettrica e, nel corso dei prossimi giorni, saranno rilasciati i primissimi dettagli in merito.

Il Cavallino Rampante ha confermato che la Ferrari Elettrica (probabile nome ufficiale della vettura) verrà svelata in più fasi fino al lancio definitivo previsto per il 2026. Ogni appuntamento permetterà di conoscere nuovi dettagli e il primo si terrà in occasione del Capital Market Day dei prossimi giorni.

L’appuntamento fissato per il 9 ottobre sarà dedicato alla presentazione della piattaforma attorno alla quale si sviluppa la supercar. La Ferrari Elettrica sarà una vettura insolita, tanto per quanto riguarda la motorizzazione per la prima volta a zero emissioni, tanto per lo stile scelto per la vettura. L’azienda di Maranello ha affidato il progetto a Jony Ive, storico designer che ha lavorato per Apple ideando e realizzando le linee di iPhone e iPod.

Possiamo aspettarci un design minimalista ma armonioso per una vettura che differirà dalle supercar del Cavallino Rampante a cui siamo abituati. Possiamo aspettarci uno stile più vicino a quello di Ferrari Purosangue, fondendo l’aspetto di una berlina sportiva con quello di un crossover. Le portiere si apriranno controvento, così come sulla Ferrari a ruote alte, permettendo un accesso comodo alle due file di sedili.

Gli interni saranno curati nel minimo dettaglio per garantire una sensazione unica al tocco e potranno contare su un’elevata tecnologia di bordo senza eccessi. Infatti, lo stile minimalista che caratterizza gli esterni verrà ripreso anche all’interno dell’abitacolo.

Possiamo immaginare che il prossimo 9 ottobre non verrà mostrato nulla sul design esterno e sugli interni per precisa volontà di Ferrari. Gli unici dettagli che verranno esposti riguarderanno la tecnica della supercar elettrica, vero punto di svolta per il Cavallino Rampante.