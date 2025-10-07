TIM, da novembre in arrivo nuovi aumenti per la rete mobile

In questi ultimi giorni è emersa in rete una brutta notizia per alcuni clienti di TIM. A partire dal prossimo mese, infatti, l’operatore telefonico italiano aumenterà il costo per il rinnovo di alcune sue offerte di rete mobile. Questi aumenti avranno un importo variabile a partire da 1,99 euro in più. Gli utenti che non vorranno aderire a questi aumenti, potranno comunque correre ai ripari attivando alcune alternative oppure potranno esercitare il proprio diritto di recesso.
TIM, a partire da novembre 2025 sono previsti nuovi aumenti per la rete mobile
A partire dal prossimo mese, l’operatore telefonico italiano TIM apporterà degli aumenti al costo di alcune sue offerte di rete mobile. Secondo quanto è emerso in queste ore, gli aumenti e le rimodulazioni in questione saranno applicati a partire dalla giornata del prossimo 11 novembre 2025.
Gli utenti che non vorranno aderire all’aumento potranno in alternativa attivare una nuova offerta allo stesso costo ma con 2 GB di traffico dati extra rispetto a quelli già previsti dalla propria offerta. Sono poi disponibili due altre alternative. Gli utenti potranno infatti decidere di aggiungere alla propria offerta 50 GB di traffico dati extra ogni mese oppure potranno decidere di attivare sulla propria offerta la navigazione con il 5G Ultra di TIM. Questo permetterà di navigare con le reti di quinta generazione alla massima velocità disponibile proposta da TIM, ovvero con una velocità massima pari a a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload,
Come sempre, rimane poi agli utenti la possibilità di esercitare il proprio diritto di recesso entro e non oltre la giornata del prossimo 31 dicembre 2025. Per farlo, saranno possibili varie modalità.
- Compilando il Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea sul sito ufficiale di TIM
- Inviando una comunicazione apposita all’indirizzo telecomitalia@pec.telecomitalia.it
- Chiamando il numero telefonico 119
- Recandosi presso uno dei negozi fisici autorizzati dell’operatore telefonico TIM