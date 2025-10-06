HyperOS 3, scopri se il tuo device Xiaomi, Redmi o Poco si aggiornerà

Xiaomi ha presentato HyperOS 3, nuova versione del sistema operativo proprietario basato su Android 16. Il rilascio dell’update è già cominciato in Cina mentre i dispositivi internazionale riceveranno la notifica di aggiornamento a breve.

Tra le novità introdotte da HyperOS 3 spicca certamente la nuova User Interface ridisegnata per garantire una facilità di lettura e utilizzo maggiore rispetto alla versione precedente. L’integrazione della Hyper Island consente di portare l’esperienza utente ad un nuovo livello integrando a meglio le funzionalità del device.

Grazie all’Intelligenza Artificiale evoluta e ad affinamenti tecnici, la HyperOS 3 è molto attesa dagli utenti. Non tutti i dispositivi verranno aggiornati e, per maggiore chiarezza, il produttore ha condiviso un elenco dei device Xiaomi, Redmi e Poco che riceveranno l’update.

Scopri quali device riceveranno la HyperOS 3 basata su Android 16, la nuova User Interface di Xiaomi che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per un’esperienza migliorata

I primi smartphone Xiaomi ad aggiornarsi saranno:

Xiaomi 15 e 15 Ultra

Xiaomi 15T e 15T Pro

Xiaomi 14 e 14 Ultra

Xiaomi 14T e 14T Pro

Xiaomi 13 Series

Xiaomi 13T Series

Xiaomi 12 Series

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi MIX Flip

Per quanto riguarda gli smartphone Redmi, invece, l’update arriverà per:

Note 14 Series

Redmi Note 14S

Redmi Note 13 Series

Redmi 15 Serie

Redmi 14C

Redmi 13, 13X

Poco F7 Series

Poco F6 Series

Poco F5 Series

Poco X7 Series

Poco X6 Series

Poco M7 Series

Poco M6 Series

Poco C85 e C75

Passando ai tablet, Xiaomi aggiornerà la famiglia Pad 7 e Pad Pro oltre al Pad 6S Pro 12.4. La notifica di update arriverà sui device della serie Redmi Pad SE e Pad 2 oltre che su Poco Pad. Anche i wearbles saranno interessati dall’update, nello specifico Xiaomi Watch S4 e tutte le varianti di Xiaomi Smart Band 10.