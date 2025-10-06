HyperOS 3, scopri se il tuo device Xiaomi, Redmi o Poco si aggiornerà

Xiaomi ha presentato HyperOS 3, nuova versione del sistema operativo proprietario basato su Android 16. Il rilascio dell’update è già cominciato in Cina mentre i dispositivi internazionale riceveranno la notifica di aggiornamento a breve.
Tra le novità introdotte da HyperOS 3 spicca certamente la nuova User Interface ridisegnata per garantire una facilità di lettura e utilizzo maggiore rispetto alla versione precedente. L’integrazione della Hyper Island consente di portare l’esperienza utente ad un nuovo livello integrando a meglio le funzionalità del device.
Grazie all’Intelligenza Artificiale evoluta e ad affinamenti tecnici, la HyperOS 3 è molto attesa dagli utenti. Non tutti i dispositivi verranno aggiornati e, per maggiore chiarezza, il produttore ha condiviso un elenco dei device Xiaomi, Redmi e Poco che riceveranno l’update.
I primi smartphone Xiaomi ad aggiornarsi saranno:
- Xiaomi 15 e 15 Ultra
- Xiaomi 15T e 15T Pro
- Xiaomi 14 e 14 Ultra
- Xiaomi 14T e 14T Pro
- Xiaomi 13 Series
- Xiaomi 13T Series
- Xiaomi 12 Series
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi MIX Flip
Per quanto riguarda gli smartphone Redmi, invece, l’update arriverà per:
- Note 14 Series
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 13 Series
- Redmi 15 Serie
- Redmi 14C
- Redmi 13, 13X
- Poco F7 Series
- Poco F6 Series
- Poco F5 Series
- Poco X7 Series
- Poco X6 Series
- Poco M7 Series
- Poco M6 Series
- Poco C85 e C75
Passando ai tablet, Xiaomi aggiornerà la famiglia Pad 7 e Pad Pro oltre al Pad 6S Pro 12.4. La notifica di update arriverà sui device della serie Redmi Pad SE e Pad 2 oltre che su Poco Pad. Anche i wearbles saranno interessati dall’update, nello specifico Xiaomi Watch S4 e tutte le varianti di Xiaomi Smart Band 10.