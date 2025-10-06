Ad
AndroidNewsScienza e Tecnologia

HyperOS 3, scopri se il tuo device Xiaomi, Redmi o Poco si aggiornerà

Scopri quali device riceveranno la HyperOS 3 basata su Android 16, la nuova User Interface di Xiaomi che sfrutta l'Intelligenza Artificiale per un'esperienza migliorata

scritto da Alessio Amoruso
Xiaomi, HyperOS 3, Android

Xiaomi ha presentato HyperOS3, nuova versione del sistema operativo proprietario basato su Android 16. Il rilascio dell’update è già cominciato in Cina mentre i dispositivi internazionale riceveranno la notifica di aggiornamento a breve.

Tra le novità introdotte da HyperOS 3 spicca certamente la nuova User Interface ridisegnata per garantire una facilità di lettura e utilizzo maggiore rispetto alla versione precedente. L’integrazione della Hyper Island consente di portare l’esperienza utente ad un nuovo livello integrando a meglio le funzionalità del device.

Grazie all’Intelligenza Artificiale evoluta e ad affinamenti tecnici, la HyperOS 3 è molto attesa dagli utenti. Non tutti i dispositivi verranno aggiornati e, per maggiore chiarezza, il produttore ha condiviso un elenco dei device Xiaomi, Redmi e Poco che riceveranno l’update.

 

Scopri quali device riceveranno la HyperOS 3 basata su Android 16, la nuova User Interface di Xiaomi che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per un’esperienza migliorata

I primi smartphone Xiaomi ad aggiornarsi saranno:

  • Xiaomi 15 e 15 Ultra
  • Xiaomi 15T e 15T Pro
  • Xiaomi 14 e 14 Ultra
  • Xiaomi 14T e 14T Pro
  • Xiaomi 13 Series
  • Xiaomi 13T Series
  • Xiaomi 12 Series
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi MIX Flip

Per quanto riguarda gli smartphone Redmi, invece, l’update arriverà per:

  • Note 14 Series
  • Redmi Note 14S
  • Redmi Note 13 Series
  • Redmi 15 Serie
  • Redmi 14C
  • Redmi 13, 13X
  • Poco F7 Series
  • Poco F6 Series
  • Poco F5 Series
  • Poco X7 Series
  • Poco X6 Series
  • Poco M7 Series
  • Poco M6 Series
  • Poco C85 e C75

Passando ai tablet, Xiaomi aggiornerà la famiglia Pad 7 e Pad Pro oltre al Pad 6S Pro 12.4. La notifica di update arriverà sui device della serie Redmi Pad SE e Pad 2 oltre che su Poco Pad. Anche i wearbles saranno interessati dall’update, nello specifico Xiaomi Watch S4 e tutte le varianti di Xiaomi Smart Band 10.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Alessio Amoruso

MBA | Executive Assistant | Tech enthusiast with a passion for innovation & storytelling | Journalist