Samsung: il nuovo update di Good Lock rende tutto più chairo

Come tutti i ben sapete, la nota applicazione Good Lock rappresenta un vero e proprio cantiere di lavori in corso per quanto riguarda l’interfaccia grafica di Samsung dal momento che quest’ultima consente di modificare a proprio piacimento la schermata di blocco e altri tanti parametri presenti al suo interno, come tutte le applicazioni, anche Good Lock gode di una campagna di aggiornamenti costante che punta a migliorarne l’esperienza d’uso introducendo nuove funzionalità e modificandone altre.

Recentemente Samsung ha rilasciato la nuova versione che arriva dunque alla 3.0.14.1, che introduce interessanti novità che puntano a migliorare la quality of life della piattaforma poiché punta semplificarne l’utilizzo rendendola più immediata e intuitiva agli occhi anche dei meno esperti, scopriamo insieme le due interessanti novità che puntano dunque a migliorare l’esperienza d’uso della piattaforma.

Due cambiamenti che però fanno la differenza

Il primo cambiamento riguarda la gestione della pagina inerente gli aggiornamenti dei plugin, questi ultimi sono presenti all’interno della sezione novità e adesso l’elenco che mostra per l’appunto gli aggiornamenti disponibili non mostra per intero le caratteristiche del singolo plugin includendo anche quelle nuove bensì mostrerà soltanto le novità presenti all’interno dell’aggiornamento per questo singolo plugin, ciò consente di visualizzare con maggiore facilità cosa cambia senza dover necessariamente leggere interamente il palinsesto delle funzionalità presenti nel plugin.

Il secondo cambiamento riguarda invece le app presenti in Good Lock, adesso infatti tenendo premuto su una di queste ultime apparirà un piccolo menu che ci consentirà di scegliere tra le voci “Dettagli” e “Rimuovi”, facilitando di fatto la gestione delle applicazioni, tale funzionalità però al momento non è stata attivata per tutti quanti segnale che probabilmente Samsung stia procedendo ad un rilascio graduale per tutti i dispositivi che dunque nel corso delle prossime settimane riceveranno questo cambiamento, ovviamente per avere a disposizione l’ultima versione di Good Lock, vi basterà effettuare l’aggiornamento direttamente dal Galaxy Store.