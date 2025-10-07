OnePlus 15, nuove indiscrezioni svelano batteria e fotocamere

La presunta data di lancio del nuovo OnePlus 15 si sta avvicinando e, con essa, stanno trapelando sempre più anticipazioni sul prossimo flagship del gruppo. A lanciare le nuove indiscrezioni ci ha pensato Bald Panda, un leaker che si è rivelato piuttosto affidabile in passato.

Stando a quanto condiviso su Weibo, il nuovo OnePlus 15 potrà essere definito senza timore un vero e proprio battery phone. La capacità stimata del flagship sarà di 7.300 mAh, stabilendo il nuovo primato per un dispositivo del brand.

Ma non è tutto, la batteria supporterà la ricarica rapida a 120W con cavo e a 50W in modalità wireless. Questo significa che gli utenti potranno ottenere tante ore di autonomia e di utilizzo anche con pochi minuti di ricarica.

La presentazione di OnePlus 15 si sta avvicinando e, nel frattempo, possiamo scoprire maggiori dettagli sul prossimo device top di gamma

Inoltre, tra le indiscrezioni pubblicate in rete dai leaker è emersa anche la possibile dotazione fotografica di OnePlus 15. Il flagship cinese è atteso con tre ottiche migliorate rispetto alla precedente generazione anche grazie allo sviluppo continuo sia nel software che nell’hardware.

La fotocamera principale dello smartphone sarà una Sony LYT-700 da 50 megapixel dotato di sensore da 1/1.5 pollici. A quest’ottica sarà affiancata il sensore Samsung JN5 da 1/2.76 pollici abbinato ad una lente periscopica con teleobiettivo dotato di risoluzione da 50 megapixel. Infine, un secondo sensore Samsung JN5 da 50 MP verrà utilizzato come ottica ultra-wide.

Il debutto di OnePlus 15 è atteso già in questo mese in Cina, con una presentazione prevista per il prossimo 23 ottobre. La conferma ufficiale potrebbe arrivare nel corso della settimana corrente. Per la presentazione internazionale del flagship, non ci sono ancora conferme ufficiali ma possiamo immaginare che bisognerà attendere gli inizi del prossimo anno. Non resta che attendere ulteriori informazioni che certamente saranno condivise nel corso dei possimi giorni.