OnePlus 15, prime foto ufficiali: la fotocamera fa un salto di qualità

OnePlus ha deciso di alzare l’asticella. Il prossimo OnePlus 15 si mostra per la prima volta attraverso una galleria di immagini ufficiali pubblicate direttamente dalla casa madre. Si tratta dei primi sample fotografici realizzati con il dispositivo. E se da un lato la qualità degli scatti è elevata, dall’altro permane il dubbio sulla reale indipendenza di questi test. Considerando che sono stati prodotti con tutta probabilità in condizioni ideali e con supporti professionali.

Hardware al top e prime conferme ufficiali: lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 sarà il cuore del OnePlus 15

Quel che è certo è che l’azienda cinese ha fatto passi concreti per superare il proprio storico punto debole. Ovvero il comparto fotografico. Se OnePlus è sempre stata sinonimo di prestazioni fluide e reattive, le fotocamere hanno spesso lasciato spazio a rivali più blasonati. Ma ora le carte sembrano essere cambiate. I metadati degli scatti indicano che il nuovo zoom periscopico offre un fattore di ingrandimento di circa 3,7x (85 mm equivalenti). Superiore al 3x del modello precedente. Tuttavia, per raggiungere questa maggiore estensione, l’apertura del teleobiettivo è stata leggermente ridotta da f/2,6 a f/2,8, il che potrebbe tradursi in foto leggermente meno luminose in condizioni di scarsa luce. A meno che il nuovo sensore, l’ISP e l’elaborazione software non sappiano compensare.

Parallelamente alla pubblicazione dei sample fotografici, OnePlus ha avviato la campagna teaser che anticipa le specifiche del suo flagship. Il cuore del dispositivo sarà il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, piattaforma di punta di Qualcomm. La scheda tecnica trapelata parla di un display OLED piatto da 6,78 pollici con risoluzione “1,5K”. E refresh rate fino a 165 Hz. Ci saranno fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di storage UFS 4.1.

Il modulo fotografico sarà composto da tre sensori da 50 MP. Coprendo principale, ultra-grandangolo e tele periscopico. OnePlus, insomma, punta a un sistema coerente, potente e bilanciato. Spicca anche la batteria da 7.000 mAh. Un valore superiore alla media, con ricarica wireless fino a 50 W. Il sistema operativo sarà basato su Android 16, personalizzato con l’interfaccia OxygenOS 16.

Il debutto ufficiale è atteso in Cina entro fine ottobre 2025. Mentre i tempi per la distribuzione mondiale non sono ancora stati confermati. L’ambizione però è chiara. OnePlus vuole tornare al vertice del segmento premium, anche sul fronte fotografico.