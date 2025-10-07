Narwal svuota tutto, ecco le offerte e i codici sconto segreti per il Prime Day

Lavoro nel tech da abbastanza tempo per distinguere le offerte fake dalle occasioni vere. E quello che Narwal ha messo sul piatto per il Prime Day di ottobre (7-12 ottobre 2025) rientra decisamente nella seconda categoria. Stiamo parlando di sconti che arrivano fino a 550 euro sui robot aspirapolvere più avanzati del brand, con la ciliegina sulla torta di codici sconto esclusivi che aggiungono un ulteriore 5%. Ho passato il pomeriggio a fare calcoli e confronti: vi racconto perché questa è probabilmente la finestra migliore dell’anno per chi voleva investire in un sistema di pulizia intelligente.

Freo Z10 Ultra: il flagship che finalmente diventa accessibile

Partiamo dal pezzo forte. Il Freo Z10 Ultra (disponibile su Amazon Italia), quello che fino a ieri costava 1.299 euro, durante il Prime Day lo trovate a 749 euro. Fate i conti: sono 550 euro di risparmio secco. Oltre il 42% in meno. E non stiamo parlando di un modello vecchio, eh: è l’attuale punta di diamante della gamma 2025.

Ma la storia non finisce qui. Grazie al codice esclusivo ITPDTECN4 che potete usare sia su Amazon che sullo store ufficiale Narwal, ottenete un ulteriore 5% di sconto cumulabile. Tradotto: portate a casa questo gioiello tecnologico a circa 712 euro. Stiamo parlando di quasi 600 euro risparmiati rispetto al prezzo di listino.

Cosa vi portate a casa con questi soldi? Un concentrato di tecnologia che fino a poco tempo fa era esclusiva della fascia ultra-premium. Il doppio processore abbinato a una doppia fotocamera alimenta il sistema NarMind™ Pro AI, che riconosce in tempo reale tipologie di sporco e superfici, adattando strategia e potenza di conseguenza. È come avere un maggiordomo robotico che capisce se sta passando su un pavimento in gres, un parquet delicato o un tappeto persiano. E se vuoi maggiori informazioni leggi subito la nostra recensione.

L’aspirazione da 18.000 Pa è tra le più potenti sul mercato – per darvi un’idea, è circa tre volte superiore a quella dei robot di fascia media. Peli di animali, briciole, polvere sottile: tutto viene catturato con una sola passata. E quando arriva il momento del lavaggio, il sistema di pulizia adattiva regola automaticamente la pressione del mocio e la quantità d’acqua in base alla superficie. La base autosvuotante fa il resto: svuota il robot, lava e asciuga i panni con aria calda, riempie il serbatoio dell’acqua. Voi dovete solo svuotare il sacchetto della polvere ogni due mesi circa (con famiglia media) e rabboccare il detergente quando necessario.

Freo Z10: tecnologia premium a prezzo intermedio

Se 700 euro vi sembrano ancora tanti, c’è il Freo Z10 standard (disponibile su Amazon Italia) a 599 euro (da 899). Con il codice ITPDTECN6, scendete sotto i 570 euro. Sono 330 euro di risparmio totale per un robot che mantiene le caratteristiche più importanti del fratello maggiore.

Le spazzole DualFlow anti-groviglio sono la stessa tecnologia che trovate sul modello Ultra: significa zero manutenzione per districare capelli e peli dalle setole. Chi ha vissuto l’incubo di pulire manualmente le spazzole di robot vecchia generazione sa di cosa parlo – questo da solo vale il prezzo del biglietto.

Il sistema EdgeReach per il lavaggio dei bordi è l’altra killer feature: il meccanismo estensibile porta il mocio fino al battiscopa, eliminando quella fastidiosa striscia di sporco che i robot normali lasciano lungo i muri. Dopo anni di robot che “quasi” puliamo tutto, finalmente qualcuno ha risolto il problema.

Certo, manca il doppio processore dell’Ultra e probabilmente la potenza aspirante è leggermente inferiore (anche se Narwal non lo specifica apertamente). Ma per appartamenti sotto i 100-120 metri quadri, questa configurazione è più che sufficiente. E parliamo di meno di 600 euro con il codice sconto per un robot che normalmente viaggia sugli 800-900 euro street price.

Narwal Flow: la novità IFA con acqua riscaldata a 45°C

Qui entriamo nel territorio dell’alta tecnologia. Il Narwal Flow (disponibile su Amazon Italia) , presentato all’IFA 2025, è disponibile in due versioni: standard a 999 euro (da 1.299) e compatta a 1.199 euro (da 1.499). Sì, lo so, sono cifre importanti. Ma stiamo parlando del sistema di lavaggio più sofisticato che Narwal abbia mai prodotto.

Il cuore del sistema è il FlowWash: un mocio a rullo che lavora con acqua riscaldata a 45°C distribuita attraverso 16 ugelli. L’acqua pulita circola continuamente mentre quella sporca viene aspirata istantaneamente. È lo stesso principio delle lavasciuga professionali, miniaturizzato e automatizzato.

Perché l’acqua calda è importante? Perché scioglie grassi e residui organici che l’acqua fredda non rimuove. Se avete bambini piccoli, animali o semplicemente amate cucinare, sapete quanto siano frequenti le macchie difficili sul pavimento. Ecco, questo le gestisce davvero.

L’aspirazione da 22.000 Pa è il picco assoluto della gamma, abbinata alla tecnologia CarpetFocus™ che riconosce i tappeti e concentra lì tutta la potenza, evitando di inzupparli durante il lavaggio. Il NarMind™ Pro AI completa il quadro con una navigazione chirurgica che ottimizza i percorsi e memorizza le preferenze di pulizia per ogni stanza.

La versione compatta con base da 28 cm aggiunge lo scarico automatico dell’acqua sporca e il dosaggio automatico del detergente. Se avete vincoli di spazio o volete la configurazione più “fire and forget” possibile, quella è la scelta.

Ma le offerte non sono finite qui!

Il Freo Z Ultra (disponibile su Amazon Italia) a 549 euro (400 di sconto dal listino originale) è il flagship 2024. Mantiene l’evitamento intelligente degli ostacoli, la navigazione laser LiDAR di precisione e il sistema di sterilizzazione automatica dei panni con acqua calda e ozono.

Scendendo ancora, il Freo X10 Pro a 499 euro (disponibile su Amazon Italia) (da 599) offre un profilo extra-sottile che gli permette di infilarsi sotto letti e divani dove i robot normali non arrivano. L’aspirazione da 11.000 Pa e la pressione regolabile del panno lo rendono versatile su diverse superfici. Il sacchetto della polvere è da 7 litri: con uso normale, lo cambiate tre-quattro volte l’anno.

Il Freo X Ultra (disponibile su Amazon Italia) a 429 euro (220 di sconto) porta la formula all-in-one nella fascia medio-bassa: la base svuota, lava i panni e li sterilizza. La spazzola anti-groviglio ha certificazione TÜV, che significa che è stata testata indipendentemente e funziona davvero. Per chi ha animali domestici con pelo lungo, questo è un requisito non negoziabile.

Freo S: l’entry level che serve davvero

Chiudiamo con il Freo S (disponibile su Amazon Italia) a 229 euro (70 di risparmio). È pensato per chi si avvicina ai robot per la prima volta o per chi ha una superficie contenuta – monolocali, bilocali, seconde case al mare. La base autosvuotante 2-in-1 lo rende molto più autonomo dei robot entry level tradizionali, e l’attivazione con un pulsante elimina ogni complessità.

Non sarà potente come i fratelli maggiori, ma per meno di 250 euro avete un dispositivo che aspira e lava autonomamente, si svuota da solo e richiede manutenzione minima. È il classico “regalo giusto” per genitori o nonni che vogliono provare la robotica domestica senza impazzire con le impostazioni.

Come massimizzare il risparmio: la strategia dei codici

Ricapitoliamo la parte fondamentale. I codici esclusivi ITPDTECN4 (per Z10 Ultra) e ITPDTECN6 (per Z10) sono validi dal 7 al 12 ottobre e funzionano sia su Amazon che sullo store ufficiale Narwal. Aggiungono un 5% di sconto che si cumula con le promozioni Prime Day.

Sul Z10 Ultra significano circa 37 euro in meno, portando il prezzo finale sotto i 720 euro. Sul Z10 standard sono altri 30 euro risparmiati, per un totale intorno ai 570 euro.

Sullo store ufficiale Narwal, inoltre, trovate bundle esclusivi che includono due anni di ricambi e accessori, con risparmi complessivi fino a 720 euro rispetto ai prezzi di listino. Parliamo di spazzole, panni, detergente, filtri: tutto quello che vi serve per non pensarci più per i prossimi 24 mesi.

Perché questa finestra di sei giorni conta davvero

Il Prime Day di ottobre è diventato negli anni l’occasione migliore per l’elettronica domestica smart, anche meglio del Black Friday. I brand usano questo evento per piazzare volumi importanti e spingono sconti veri, non quei “-30% sul prezzo gonfiato” che vediamo troppo spesso. Narwal, in particolare, ha caricato questa edizione: 550 euro sul flagship è uno sconto che probabilmente non vedremo ripetuto fino al 2026. E i codici esclusivi sono limitati sia nel tempo (solo questi sei giorni) che nella disponibilità – quando finiscono gli slot, finiscono. Se stavate aspettando il momento giusto per passare a un sistema di pulizia robotizzato serio, o se volete sostituire un modello vecchio con tecnologia recente, questa è la finestra. I pavimenti non si puliscono da soli – beh, a meno che non decidiate di approfittare di queste offerte. In quel caso, sì, lo faranno. Le offerte sono disponibili anche sul sito ufficiale di Narwal.