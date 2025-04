Narwal Freo Z10 Ultra, il robot aspirapolvere con AI che pulisce e lava ogni pavimento: la recensione

Non è la prima volta che ci troviamo a recensire un robot aspirapolvere, ma dobbiamo ammettere che il Narwal Freo Z10 Ultra ci ha lasciati sinceramente colpiti. Fin dal primo utilizzo, ci è apparso chiaro che non stavamo parlando del solito dispositivo che si limita a raccogliere la polvere in giro per casa. Qui ci troviamo di fronte a un sistema di pulizia intelligente che unisce potenza, tecnologia e cura nei dettagli. In attesa che terminasse l’embargo, abbiamo sfruttato ogni momento ed ogni situazione per riuscire a capire se fossimo di fronte ad un nuovo capolavoro del mondo tech rapportato alle pulizie e il verdetto è chiaro: decisamente sì.

Unboxing e prime impressioni su Narwal Freo Z10 Ultra

La confezione è piuttosto pesante, ed infatti ci chiedevamo cosa ci fosse dentro. Subito dopo abbiamo notato una grandissima organizzazione, tipica del marchio con cui abbiamo avuto già a che fare più volte. Oltre al robot e alla stazione base (che fa da centro operativo), abbiamo trovato tutto l’occorrente per iniziare: il detergente, il sacchetto per la polvere, le spazzole e i panni per il lavaggio. Il design è elegante, con una finitura bianca sobria e pulita. La stazione base è imponente, ma non ingombrante in modo eccessivo, e si inserisce senza problemi anche in un ambiente domestico con poco spazio.

Installazione semplice, esperienza guidata

Una delle cose che ci ha colpiti subito è stata la facilità di configurazione. In pochi minuti abbiamo collegato il dispositivo all’app, impostato le prime preferenze e avviato la mappatura della casa. Il sistema NarMind Pro, con le sue doppie telecamere AI, ha riconosciuto immediatamente gli ostacoli e ha creato una mappa molto accurata degli ambienti, distinguendo senza difficoltà tra tappeti, sedie, pareti e persino cavi.

Potenza di aspirazione incredibile

Il numero che spicca sulla scheda tecnica è impressionante: 18.000 Pa di aspirazione. Ma vederlo all’opera è un’altra storia. Il Narwal Freo Z10 Ultra ha gestito senza sforzo briciole, capelli, sabbia, peli di animali e polvere accumulataanche negli angoli più difficili. Abbiamo testato il robot su diversi tipi di pavimenti – parquet, piastrelle, tappeti – e in ogni caso ha saputo adattare in automatico la potenza e la modalità di pulizia.

La modalità Pet, che abbiamo attivato per testarlo con un cane a pelo lungo, ha fatto davvero la differenza: ha riconosciuto i peli, evitato i giocattoli e ha ripulito il tappeto in modo impeccabile, senza lasciarsi dietro alcun groviglio.

Lavaggio caldo e angoli senza segreti

Se l’aspirazione è potente, il lavaggio lo è altrettanto. Il robot regola la temperatura dell’acqua tra i 45 e i 75°C a seconda della superficie, e questo si traduce in un’igiene profonda, capace di eliminare anche macchie secche o unto leggero. Abbiamo apprezzato in particolare il sistema Zero-Gap, che sfrutta un mocio estendibile in grado di arrivare a 0 mm dai bordi, cosa che raramente abbiamo visto fare ad altri dispositivi.

I pavimenti sono rimasti visibilmente più puliti, senza aloni, e anche negli angoli più stretti – come dietro ai piedini dei mobili o tra battiscopa e pareti – abbiamo trovato una cura sorprendente.

Navigazione intelligente, nessun punto cieco

Il cuore del robot è senza dubbio il sistema NarMind Pro. Non è solo marketing: questa tecnologia ci ha permesso di vedere il robot evitare oggetti, adattare le traiettorie in tempo reale e riconoscere le differenze tra i tappeti a pelo corto, alto, e addirittura i tappetini da ingresso.

A differenza di altri modelli, non abbiamo dovuto proteggerlo da ostacoli “pericolosi” come i cavi o le ciotole del cane. Il robot li ha individuati subito e ha agito di conseguenza, evitando collisioni e deviazioni inutili.

Silenzioso e instancabile

In modalità standard il rumore è minimo: sotto i 56 dB. Nelle sessioni più lunghe, è passato quasi inosservato anche durante una videochiamata. In modalità aspirazione intensa si fa sentire un po’ di più, ma resta comunque entro limiti accettabili.

L’autonomia è ottima: circa due ore di pulizia senza interruzioni, con il robot che torna autonomamente alla base per svuotarsi, lavarsi i moci, ricaricarsi e riprendere da dove aveva lasciato. La stazione base è il vero punto forte del sistema: svuota il serbatoio, asciuga i moci con aria calda e tiene tutto in ordine.

Nessun groviglio, manutenzione minima

Uno degli aspetti più fastidiosi nei robot tradizionali è la gestione dei peli, soprattutto quelli lunghi. Il Narwal Freo Z10 Ultra utilizza una spazzola a rullo anti-groviglio e spazzole laterali intelligenti che si adattano alla conformazione degli spazi. Anche dopo giorni di utilizzo in una casa con animali, non abbiamo dovuto smontare nulla per liberare nodi o capelli bloccati.

Controllo smart e vocale

L’app è intuitiva e ricca di opzioni. Oltre al controllo remoto, alla pianificazione settimanale e alla gestione delle zone vietate, permette anche la selezione di modalità specifiche e aggiornamenti firmware costanti. Il robot supporta anche i comandi vocali (per ora solo in inglese, tedesco e coreano), e può essere integrato con i principali sistemi smart home.

Un alleato che si prende cura della casa

Abbiamo usato il Narwal Freo Z10 Ultra per più di due settimane, in contesti diversi e con esigenze quotidiane variabili. Il risultato è stato costantemente all’altezza delle aspettative. Il robot ricorda le abitudini, ottimizza i percorsi e migliora ogni giorno.

La sensazione è quella di avere un assistente vero e proprio, che non solo esegue ordini, ma anticipa le esigenze, riconosce gli ambienti e si adatta. Il fatto che sia in grado di lavorare senza supervisione – anche mentre siamo fuori casa – ha cambiato il nostro modo di intendere le pulizie domestiche.

Alcune considerazioni finali e il prezzo (con bonus da 200€

Il Narwal Freo Z10 Ultra di sicuro ha un prezzo elevato, aspetto che non può essere biasimato. Di certo però c’è una questione importante da valutare: offre davvero tutto il meglio, sia in termini di funzionalità che di qualità dei materiali e tecnologia. In più, un aspetto notevole è certamente la manutenzione quasi inesistente, un insieme di caratteristiche che quindi giustificano il prezzo per chi cerca un livello superiore. Il prezzo di listino del prodotto è di 1299€ ma per chi si iscrive al pre-lancio, fino al 20 aprile, c’è un bonus da 200€ che porta il prezzo a 1099€. L’ordine potrà essere fatto dal 21 aprile.

Inoltre, la garanzia di due anni, la durata della batteria dichiarata (fino a 500 cicli) e la disponibilità di accessori di ricambio, ci danno fiducia sulla longevità del prodotto.

Tutto ciò che ci è piaciuto del nuovo Narwal in 7 punti fondamentali

Aspirazione potente da 18.000 Pa che affronta qualsiasi tipo di sporco; Lavaggio intelligente con acqua calda (fino a 75°C); Pulizia completa anche di bordi e angoli; Anti-groviglio perfetto per case con animali; Navigazione AI evoluta e personalizzata; Manutenzione ridotta grazie alla stazione autosvuotante; Silenzioso, intelligente, con app completa e controllo vocale.

Qualcuno ci chiede se lo consigliamo al pubblico; la risposta è “ovviamente sì“. Non ci sono dubbi, siamo di fronte ad uno di quei prodotti che quando li provi non riesci a fare a meno di amare e desiderare. Questo è senza dubbio un investimento, ma uno di quelli che fanno davvero la differenza nel quotidiano.