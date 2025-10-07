Amazon: offerta Prime Day incredibile sullo Xiaomi 15T

Lo Xiaomi 15T è l’ultimo membro della famiglia, un prodotto eccezionale sotto molteplici punti di vista, che nasconde al proprio interno la possibilità di accedere a specifiche di alto livello, richiedendo in cambio un esborso comunque non eccessivo o particolarmente elevato, anche grazie alla Festa delle Offerte Prime di Amazon.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di dimensioni perfettamente in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati, essendo comunque da 163,2 x 78 x 7,5 millimetri di spessore e un peso di 194 grammi. Il display è da 6,83 pollici di diagonale, un AMOLED con risoluzione di 1280 x 2772 pixel, densità di 447 ppi e qualità elevatissima, anche dettata dalla presenza della protezione Gorilla Glass 7i a rendere l’esperienza ancora più completa e funzionale.

Il processore è un buonissimo MediaTek Dimensity 8400 Ultra, octa-core con frequenza di clock che si estende fino a 3,25 GHz, passando per la solita GPU Mali-G720 MC7, oltre alla configurazione che prevede 12GB di RAM e un quantitativo di memoria interna che varia in relazione alla variante scelta (fino a un massimo di 512GB, ma non espandibili con microSD).

Un’offerta imperdibile vi attende oggi su Amazon per l’acquisto di Xiaomi 15T, lo smartphone viene scontato a soli 649 euro, a cui si aggiunge anche un coupon applicabile in pagina del valore di 50 euro, per scendere a 599 euro, oltre ad altri 50 euro di sconto con il codice XIAOMI50. In questo modo l’utente si ritrova a spendere solamente 549 euro, sempre e solo a questo link.

Incluso nella vendita, se interessati, è presente anche la piccola stampante Xiaomi Photo Printer Pro, perfetta per stampare, con qualità, tutti i vostri migliori scatti fotografici.