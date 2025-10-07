Festa delle Offerte Prime: ecco alcuni vantaggi per i dispositivi DJI

Ottobre è arrivato e con lui uno degli eventi più attesi dagli appassionati di tecnologia e shopping online. Si tratta della Festa delle Offerte Prime di Amazon. Due giorni intensi di sconti esclusivi riservati ai clienti Prime, con migliaia di prodotti in offerta per tutte le categorie. Anche quest’anno Amazon non delude e propone ribassi davvero interessanti. Con sconti che raggiungono fino al 50% su molti articoli top di gamma. Tra i marchi che stanno attirando maggiormente l’attenzione degli utenti c’è DJI. Leader mondiale nel settore dei droni, delle videocamere e degli accessori per la creazione di contenuti digitali. L’azienda, nota per la qualità dei suoi prodotti, partecipa alla Festa delle Offerte Prime con sconti davvero notevoli su alcuni dei suoi modelli.

DJI: ecco gli sconti presentati per la Festa delle Offerte Prime

Uno dei protagonisti è il DJI Mini 3, un mini drone con fotocamera ultra-leggero e pieghevole. Si tratta di un dispositivo in grado di registrare video in 4K HDR. E offrire un’autonomia di volo fino a 38 minuti. Ideale per chi desidera riprese aeree spettacolari, anche grazie alle riprese verticali e alle funzioni intelligenti di volo automatico. Il DJI Mini 3, disponibile con uno sconto del 9%, viene venduto a 319,00 euro.

Per i content creator e gli appassionati di video su smartphone, il nuovo DJI Osmo Mobile 7 è un must-have. Tale stabilizzatore a 3 assi ultra-leggero include treppiede integrato, ActiveTrack 7.0, ShotGuides e un pratico sistema di editing a un tocco. Con un’autonomia che raggiunge le 10 ore. Durante la Festa delle Offerte Prime, lo stabilizzatore DJI Osmo Mobile 7 è disponibile con un sconto del 7%, al prezzo di 74,90 euro.

Un’altra chicca in offerta è il DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX), un microfono lavalier wireless che garantisce audio cristallino, cancellazione del rumore e regolazione automatica del volume. Perfetto per vlog, interviste e registrazioni sul campo, è compatibile con fotocamere, iPhone e Android. Il prezzo del DJI Mic Mini scende del 17%, arrivando a 49,00 euro.

Infine, per chi cerca la massima qualità nelle riprese immersive, spicca la DJI Osmo 360 Combo Adventure. Una fotocamera 360° con doppio sensore da 1 pollice, capace di girare video in 8K e fornita con tre batterie per una durata estesa. Perfetta per vlog e sport d’azione, la DJI Osmo 360 Combo Adventure è ora disponibile con uno sconto del 18%, a 504,00 euro. Con tali sconti, la Festa delle Offerte Prime di Amazon è l’occasione perfetta per aggiornare la propria attrezzatura tecnologica con prodotti di altissima qualità firmati DJI.