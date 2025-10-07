WhatsApp, in arrivo la prenotazione dei nomi utente: come funziona la novità

Arriva su WhatsApp una grande novità che è la prenotazione dei nomi utente. Si tratta di un sistema che permetterà di bloccare in anticipo il proprio username, evitando che altri possano sceglierlo prima.

I primi tratti dell’aggiornamento sono stati visti all’interno della beta Android 2.25.28.12 anche se la novità dovrebbe arrivare pure su iOS. In breve, consentirà di registrare il nome utente desiderato prima dell’apertura ufficiale del sistema a tutti.

L’obiettivo è evitare corse all’ultimo secondo e garantire un’assegnazione ordinata e trasparente. La fase di prenotazione durerà per un periodo limitato, così da permettere a WhatsApp di monitorare le prestazioni e risolvere eventuali problemi. Il passo successivo sarà l’introduzione completa degli username pubblici, che renderanno più facile trovare e contattare altri utenti senza dover condividere il numero di telefono.

Novità anche per privacy e AI su WhatsApp

Oltre alla prenotazione dei nomi, l’ultima beta porta con sé diverse funzioni aggiuntive. Tra le più rilevanti c’è la Modalità Incognito per Meta AI, l’assistente intelligente integrato in WhatsApp. Questa modalità permette di chattare con l’AI senza che i messaggi vengano salvati o utilizzati per addestrare il sistema. Tutte le conversazioni vengono eliminate automaticamente alla chiusura, offrendo maggiore riservatezza.

Nello stesso aggiornamento, WhatsApp ha introdotto il supporto a Live Photos e Motion Photos, che consentono di inviare immagini animate con suono su iOS e Android. Sono in arrivo anche strumenti basati sull’AI per creare sfondi personalizzati, nuovi pacchetti di sticker e un sistema di ricerca migliorato per i gruppi. Gli utenti Android potranno inoltre scansionare e condividere documenti direttamente dall’app, riducendo i passaggi e velocizzando le operazioni.

Interfaccia più semplice e controllo sui contenuti

L’aggiornamento per iPhone, identificato con la versione iOS 25.27.10.70, introduce un piccolo ma utile cambiamento: accanto a ogni contatto che visualizza uno stato compare un nuovo pulsante per avviare subito una chat, senza dover uscire dalla schermata principale.

In fase di test anche un’opzione che consente di limitare la ricondivisione dei propri stati. Gli utenti possono scegliere se permettere o meno che i propri contenuti vengano ripubblicati, con un avviso ogni volta che ciò avviene. L’impostazione è disattivata di default e può essere modificata dall’editor dello stato o dalle impostazioni della privacy.

Con queste novità, WhatsApp continua a evolversi in modo concreto, bilanciando funzionalità social e attenzione alla tutela dei dati personali.