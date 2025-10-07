WhatsApp introduce le “chat ospiti”: messaggi anche con chi non ha l’app

WhatsApp si prepara a introdurre una funzione destinata a cambiare profondamente il modo in cui comunichiamo. Si chiama “chat ospiti” (guest chat). Una novità interessante che permetterà di inviare messaggi anche a chi non ha mai scaricato l’app o creato un account. L’obiettivo di tutto ciò? Abbattere ogni barriera d’accesso alla piattaforma, rendendo la messaggistica istantanea davvero universale.

Il funzionamento è sorprendentemente semplice. Chi usa WhatsApp potrà invitare una persona esterna tramite un link, che aprirà una finestra di conversazione simile alla versione Web. L’ospite non dovrà installare nulla né registrarsi. Basterà cliccare sul collegamento per iniziare a chattare. L’interfaccia sarà essenziale e intuitiva, perfetta anche per chi non ha familiarità con le app di messaggistica.

WhatsApp: un piccolo trucco che cambia tutto

La novità, scoperta nella beta per Android, non offre ancora però tutte le funzioni tradizionali di WhatsApp. Infatti nelle chat ospiti si potranno inviare solo messaggi di testo uno a uno, senza immagini, video, messaggi vocali o chiamate. Anche queste conversazioni saranno protette dalla crittografia end-to-end, garanzia che solo mittente e destinatario possano leggere i contenuti. Nemmeno WhatsApp potrà accedervi.

La “guest chat” oltre a semplificare la vita agli utenti, potrebbe diventare una porta d’ingresso per nuovi utilizzatori, spingendo chi la prova a scaricare poi la versione completa dell’app. In un mondo sempre più interconnesso, poter contattare chiunque senza limiti o installazioni extra rappresenta un vantaggio concreto, soprattutto per chi lavora nella comunicazione o nel servizio clienti.

Dal punto di vista della privacy, WhatsApp promette di mantenere gli stessi standard di sicurezza delle chat tradizionali. Tutto ciò che viene scritto resta visibile solo alle due persone coinvolte, e la conversazione può essere eliminata in qualsiasi momento, senza lasciare tracce. Non ci sono ancora date ufficiali per il rilascio globale, ma i test avanzati fanno pensare che la funzione potrebbe arrivare entro la fine del 2025.