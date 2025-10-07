Esselunga per i gamer: scoprite ora questo SCONTO eccezionale

Il bello di fare un giro da Esselunga è che c’è sempre qualcosa che vi cattura. Non parliamo solo di offerte random, ma di quelle promo che sembrano fatte apposta per trasformare la vostra giornata in un episodio più divertente del previsto. È un po’ come quando trovate un messaggio inaspettato sul telefono: sorpresa pura. Così, invece di uscire con il solito pane e latte, vi ritrovate davanti a occasioni che hanno l’effetto “wow”. Con Esselunga, il divertimento non è solo nello shopping, ma nel trovarsi davanti a proposte che sembrano sussurrarvi: “questa è la tua occasione”. E mentre pensate “non mi serve nulla di nuovo”, ecco che vi trovate a sorridere davanti all’idea di un videogioco che sembra chiamarvi per nome o di uno smartphone pronto a fare da assistente silenzioso alle vostre giornate.

La partita si gioca da Esselunga

Chi di voi ama i videogiochi sa bene cosa significa quando un titolo diventa imperdibile. Da Esselunga c’è EA SPORTS FC 26 per PS5 a 69 euro, pronto a farvi vivere sfide calcistiche senza respiro. Se siete affezionati alla vostra console di vecchia data, da Esselunga trovate anche EA SPORTS FC 26 per PS4 a 69,90 euro, perfetto per non rimanere mai indietro. E non finisce qui! Da Esselunga la tecnologia non manca: c’è uno smartphone in promozione, ideale per chattare, scattare foto e restare sempre connessi. Vi accorgerete che ogni visita da Esselunga è più di un giro tra offerte: è un piccolo torneo di sorprese, dove ogni volta che giocate la vostra mossa vincente, trovate l’occasione che fa per voi. Da Esselunga, il premio è sempre a portata di mano.