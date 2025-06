Apple Vision Pro: il visore si sposta nel settore gaming?

Si stanno moltiplicando le voci secondo cui Apple starebbe finalmente rivolgendo maggiore attenzione al settore videoludico. Con particolare riferimento al suo visore Vision Pro. Dispositivo finora poco valorizzato in tale direzione. Nonostante alcuni giochi siano già disponibili e sviluppatori come Resolution Games abbiano fatto da apripista portando i loro titoli sulla piattaforma, Apple non ha mai posizionato ufficialmente Vision Pro come uno strumento pensato per i gamer. Eppure, secondo quanto riportato da 9to5Mac e da altre fonti affidabili, la situazione potrebbe cambiare.

Apple: il Vision Pro si sposta nel settore gaming?

Una delle novità riguarda l’espansione del supporto ai controller esterni su visionOS. Al momento, il sistema è compatibile con gamepad Bluetooth, ma Apple pare intenzionata a migliorare tale integrazione rendendola più visibile e funzionale. L’azienda, infatti, starebbe lavorando per includere in modo nativo non solo i controller di PlayStation e Xbox, ma anche quelli “spaziali”. Ovvero dispositivi progettati per offrire un’interazione tridimensionale più immersiva.

A confermare ulteriormente il rinnovato interesse di Apple verso il gaming è un’indiscrezione riportata da Mark Gurman di Bloomberg. Secondo Gurman, Cupertino avrebbe avviato una collaborazione diretta con Sony per portare i controller del PlayStation VR2 su Vision Pro. Le due aziende avrebbero discusso e definito un piano comune all’inizio dell’anno. Con Sony già impegnata nello sviluppo della compatibilità con i propri dispositivi VR. Apple, inoltre, avrebbe coinvolto anche alcuni sviluppatori terzi per verificare la possibilità di integrare tale supporto nei loro giochi.

Oltre al lavoro sui controller, si parla anche di una riorganizzazione dell’esperienza di gioco su Vision Pro. Apple starebbe preparando una nuova applicazione che potrebbe sostituire l’attuale Game Center. Tale novità potrebbe presentare una sezione curata esclusivamente per i titoli dedicati al visore. Non resta dunque che attendere maggiori informazioni sulla strategia di Apple. L’azienda potrebbe offrire una prima panoramica già durante la prossima WWDC.