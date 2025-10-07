Amazon Luna si rinnova: arriva la rivoluzione GameNight

Amazon prepara una vera rivoluzione per Luna, il suo servizio di cloud gaming. Entro la fine del 2025, la piattaforma infatti, riceverà un importante aggiornamento grafico e funzionale, con l’obiettivo di trasformare il modo in cui gli utenti vivono il gioco in streaming. La novità principale si chiama GameNight. Si tratta di un’iniziativa pensata per riportare il gaming in salotto e renderlo un’esperienza da vivere in compagnia, immediata e senza barriere tecnologiche.

Amazon Luna: cosa cambia

Con GameNight, non serviranno né console né controller. Basterà solo uno smartphone, che fungerà da joystick virtuale collegandosi al televisore tramite un semplice QR code. Tutti potranno unirsi alla partita in pochi secondi, dando vita a serate interattive con familiari e amici. L’approccio ricorda quello dei giochi party lanciati da Nintendo con la Wii, ma in versione moderna e completamente basata sul cloud. Tra i primi titoli annunciati emergono Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, un gioco di improvvisazione alimentato dall’AI, e classici rivisitati come Angry Birds, Exploding Kittens, Draw & Guess, Flappy Golf Party, Taboo, Ticket to Ride e Clue.

Obiettivo inclusione e vasta offerta Prime Gaming

L’obiettivo di Amazon è quello di rendere il videogioco più accessibile e sociale senza rinunciare ai titoli più complessi. Luna continuerà infatti a offrire il catalogo tradizionale di giochi in streaming, arricchendolo con nuove produzioni di prestigio. Gli abbonati Amazon Prime potranno accedere gratuitamente a diversi titoli di fascia alta, tra cui Hogwarts Legacy e Indiana Jones e l’Antico Cerchio, che arriveranno prossimamente nel catalogo.

Con questo aggiornamento, Amazon Luna si propone come un ecosistema di intrattenimento completo, capace di unire il mondo del cloud gaming tradizionale a quello dei party game. La strategia punta a fidelizzare non solo i giocatori esperti, ma anche chi desidera un’esperienza immediata, conviviale e senza hardware costoso.

La rivoluzione GameNight segna dunque un cambio di rotta importante. Il videogioco in streaming non è più solo un’alternativa al gaming su console, ma diventa un modo per condividere momenti di gioco in compagnia, accessibile a chiunque e ovunque.