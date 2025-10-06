Ad
Vodafone vs Ops! Mobile: 300GB al mese e qualità da vendere, la grande sfida

Con Vodafone questa volta si cimenta il gestore virtuale Ops! Mobile, il quale include tra le sue offerte prodotti davvero interessanti ad ottobre

scritto da Felice Galluccio
Vodafone vs Ops! Mobile

Il marchio Vodafone continua a essere uno dei protagonisti storici del mercato italiano. Le sue offerte si distinguono per la varietà e per la capacità di rivolgersi a target differenti. La Vodafone 6,99 5G è stata pensata per attrarre chi lascia Iliad o operatori virtuali come PosteMobile e Fastweb: prevede chiamate e SMS senza limiti e 100 giga in 5G. Esiste anche una variante chiamata Vodafone 11,99 5G, dedicata a chi proviene da TIM, WindTre, Kena e Very Mobile. In questo caso il bundle di base è di 100 giga, ma attivando il servizio gratuito SmartPay si può arrivare a 150 giga. Infine, la Vodafone Family+ 5G è pensata per chi ha già una linea fissa: include minuti ed SMS illimitati e giga senza limiti in 5G, un pacchetto che lega rete mobile e fissa in un’unica proposta.

Le caratteristiche di Ops! Mobile

Il gestore virtuale punta su un’unica soluzione chiara e immediata: la OPS Special 300 GB. Al costo di 9,99€ al mese offre 300 giga in 4G, suddivisi in 150 giga di base e 150 giga aggiuntivi inclusi nell’offerta. Oltre ai dati, sono compresi minuti illimitati e 100 SMS. L’attivazione prevede un costo una tantum di 9,90€, con SIM gratuita e spedizione senza spese. È un’offerta valida per chi porta il proprio numero, ad eccezione dei clienti Vodafone, e la sottoscrizione avviene solo tramite SPID, garantendo una procedura rapida e sicura.

Ops! Mobile e Vodafone: cosa scegliere? Va bene tutto

Da un lato c’è Vodafone, che lavora su più piani: tariffe differenziate in base all’operatore di provenienza, pacchetti legati alla rete fissa e vantaggi extra come lo SmartPay. Dall’altro Ops! Mobile, che preferisce una soluzione unica, con tanti giga e un prezzo bloccato per sempre. Le differenze riguardano anche la tecnologia: Vodafone spinge molto sul 5G, mentre Ops! Mobile si concentra sul 4G ma con una quantità di dati molto elevata. La scelta dipende dalle esigenze di navigazione e dalla volontà di puntare su un operatore consolidato o su un’alternativa giovane e più snella.

