Vodafone vs Ops! Mobile: 300GB al mese e qualità da vendere, la grande sfida

Il marchio Vodafone continua a essere uno dei protagonisti storici del mercato italiano. Le sue offerte si distinguono per la varietà e per la capacità di rivolgersi a target differenti. La Vodafone 6,99 5G è stata pensata per attrarre chi lascia Iliad o operatori virtuali come PosteMobile e Fastweb: prevede chiamate e SMS senza limiti e 100 giga in 5G. Esiste anche una variante chiamata Vodafone 11,99 5G, dedicata a chi proviene da TIM, WindTre, Kena e Very Mobile. In questo caso il bundle di base è di 100 giga, ma attivando il servizio gratuito SmartPay si può arrivare a 150 giga. Infine, la Vodafone Family+ 5G è pensata per chi ha già una linea fissa: include minuti ed SMS illimitati e giga senza limiti in 5G, un pacchetto che lega rete mobile e fissa in un’unica proposta.

Le caratteristiche di Ops! Mobile

Il gestore virtuale punta su un’unica soluzione chiara e immediata: la OPS Special 300 GB. Al costo di 9,99€ al mese offre 300 giga in 4G, suddivisi in 150 giga di base e 150 giga aggiuntivi inclusi nell’offerta. Oltre ai dati, sono compresi minuti illimitati e 100 SMS. L’attivazione prevede un costo una tantum di 9,90€, con SIM gratuita e spedizione senza spese. È un’offerta valida per chi porta il proprio numero, ad eccezione dei clienti Vodafone, e la sottoscrizione avviene solo tramite SPID, garantendo una procedura rapida e sicura.

Ops! Mobile e Vodafone: cosa scegliere? Va bene tutto

Da un lato c’è Vodafone, che lavora su più piani: tariffe differenziate in base all’operatore di provenienza, pacchetti legati alla rete fissa e vantaggi extra come lo SmartPay. Dall’altro Ops! Mobile, che preferisce una soluzione unica, con tanti giga e un prezzo bloccato per sempre. Le differenze riguardano anche la tecnologia: Vodafone spinge molto sul 5G, mentre Ops! Mobile si concentra sul 4G ma con una quantità di dati molto elevata. La scelta dipende dalle esigenze di navigazione e dalla volontà di puntare su un operatore consolidato o su un’alternativa giovane e più snella.