Kena vs Very Mobile: i gestori virtuali migliori, ecco fino a 200GB in 5G

Kena Mobile, brand virtuale di TIM, punta su un’offerta semplice ma molto competitiva. La Promo Rush 130 propone minuti illimitati, 200 SMS e 230 giga di traffico dati in 4G al prezzo di 6,99€ al mese. Il primo mese è gratuito, un vantaggio che riduce la spesa iniziale, mentre la SIM viene consegnata senza costi. L’attivazione è disponibile per chi arriva da Iliad o da altri operatori virtuali, creando così una proposta mirata a intercettare clienti che cercano un compromesso tra qualità della rete TIM e prezzo contenuto. Il fatto che i giga siano in 4G, e non in 5G, non riduce il valore dell’offerta per chi cerca tanti dati senza vincoli.

L’offerta Very Mobile

Very Mobile, controllato da WindTre, risponde con una strategia altrettanto chiara. La sua promozione principale costa 6,99€ al mese e mette a disposizione 200 giga in 5G, oltre a minuti e SMS illimitati. L’attivazione ha un costo simbolico di 0,99€ e include il primo mese gratuito, che rende il passaggio ancora più conveniente. Anche in questo caso l’offerta è aperta a tutti, senza limitazioni sull’operatore di provenienza. Very Mobile permette di scegliere tra SIM fisica ed eSIM, con attivazione anche tramite SPID. La trasparenza è uno dei suoi punti di forza: prezzi bloccati per sempre e nessun costo extra nascosto.

Due filosofie simili ma con differenze

Il confronto tra i due operatori mette in luce alcune somiglianze e differenze. Entrambi offrono tariffe low cost con tanti giga, minuti e SMS senza limiti, a un prezzo quasi identico. Sia Kena che Very Mobile includono il primo mese gratis, riducendo l’impatto iniziale sul cliente. La differenza principale riguarda la rete e la tecnologia: Kena sfrutta l’infrastruttura TIM e propone 230 giga in 4G, mentre Very Mobile utilizza la rete WindTre e offre 200 giga in 5G. Chi cerca la massima quantità di dati può trovare più conveniente Kena, mentre chi punta sul 5G e su un’attivazione veloce con eSIM può preferire Very Mobile. Due alternative che dimostrano come il segmento low cost sia ormai in grado di offrire pacchetti completi e molto competitivi.