Threads introduce le Communities per connettere persone con interessi comuni

Threads, l’app di Meta che negli ultimi mesi ha superato i 400 milioni di utenti mensili, amplia la propria offerta con una novità attesa: le Communities. Si tratta di spazi tematici pensati per facilitare l’incontro tra persone che condividono passioni e interessi, un’evoluzione che mira a rendere la piattaforma sempre più competitiva rispetto a X.

Come funzionano le Communities su Threads

Le Communities sono gruppi basati su argomenti specifici, che spaziano dall’NBA al mondo dei libri, passando per serie TV e K-pop. Attualmente sono in fase di test oltre 100 comunità, ciascuna con un proprio carattere distintivo. Per esempio, nella community dedicata ai libri l’emoji del “Mi piace” è rappresentata da una pila di volumi, un dettaglio che contribuisce a rendere ogni spazio più riconoscibile.

Entrare a far parte di una community è semplice: queste vengono fissate nel menu principale del feed e compaiono anche nel profilo, così da mostrare le aree di interesse degli utenti. È possibile scoprirle tramite ricerca, toccando un tag su un post o sfruttando l’icona con i tre puntini accanto a un argomento. Basta poi selezionare “Join” per iniziare a partecipare.

Un passo per competere con X

L’arrivo delle Communities avvicina Threads a quanto già presente su X, che da tempo propone spazi simili per connettere persone con passioni comuni. La differenza è che Threads si trova ancora in una fase di crescita rapida e ha il vantaggio di poter attrarre chi è indeciso tra le due piattaforme, offrendo un’alternativa fresca e in evoluzione.

Meta punta inoltre a introdurre strumenti che rendano le conversazioni più coinvolgenti: sono previsti badge speciali per gli utenti più attivi, oltre a sistemi di ranking per dare maggiore visibilità ai contenuti più rilevanti, sia all’interno delle Communities sia nel feed principale “For You”.

La strategia di Meta

Meta conosce bene il valore di queste dinamiche: i Facebook Groups sono stati per anni uno degli strumenti più efficaci per stimolare la partecipazione. Portare la stessa logica su Threads rappresenta un passaggio naturale, che potrebbe trasformare l’app da semplice estensione di Instagram a vero e proprio competitor nello scenario dei social network.