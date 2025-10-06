ho Mobile, offerta sorprendente per chi naviga in 5G

Tutti sono alla ricerca al giorno d’oggi di offerte mobile con tanti giga ma soprattutto convenienti. Per chi ha la necessità di navigare anche con le nuove reti di quinta generazione, la proposta attuale da parte degli operatori telefonici è piuttosto vasta. ho Mobile rientra tra gli operatori telefonici virtuali con un elevato rapporto tra qualità e prezzo. Quest’ultimo sta proponendo al momento sul proprio sito web l’attivazione di un’offerta mobile piuttosto conveniente che permette di navigare anche in 5G.

ho Mobile, super offerta conveniente anche per chi vuole navigare con connettività 5G

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile sta al momento proponendo sul proprio sito web l’attivazione di un’offerta di rete mobile piuttosto conveniente. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile nota con il nome di ho. 9,95 150 Giga 5G. Quest’ultima, come è intuibile anche dal nome, permetterà agli utenti di navigare in internet sfruttando anche le nuove reti di quinta generazione.

Nello specifico, con questa offerta gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle comprendente fino a 150 GB di traffico dati. Oltre a questo, gli utenti avranno anche a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Tutto questo banale sarà messo a disposizione degli utenti ad un costo per il rinnovo pari a soli 9,95 euro al mese.

Per tutti i nuovi clienti che decideranno di attivare un nuovo numero, sarà previsto un costo di attivazione pari a 2,99 euro. Per gli utenti che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, invece, è previsto un costo di attivazione variabile che parte da 2,99 euro.

Per chi non ha necessità di navigare in 5G, ricordiamo che è disponibile all’attivazione anche l’offerta gemella con supporto alla connettività 4G e 4G+, ovvero ho. 6,95 150 Giga.