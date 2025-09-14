Threads: le ultime informazioni riguardo i post da 10.000 caratteri

Meta ha introdotto una funzione destinata a cambiare il modo in cui gli utenti utilizzano Threads. Con il nuovo aggiornamento sarà possibile inserire fino a 10.000 caratteri all’interno di un singolo post. La novità nasce dall’osservazione di un comportamento ricorrente: molti iscritti, desiderosi di condividere contenuti più lunghi, ricorrevano agli screenshot di articoli o testi esterni. Con tale nuova soluzione, il testo viene pubblicato direttamente sulla piattaforma. Eliminando la necessità di strumenti esterni e rendendo più semplice la lettura.

Threads: ecco cosa cambia per la piattaforma

Il nuovo sistema permette agli utenti di esplorare contenuti dettagliati senza abbandonare l’app. Ma offre anche la possibilità di collegare post a pagine esterne. In pratica, un autore può pubblicare un estratto di un libro per incuriosire i lettori. Mentre un giornalista può anticipare un articolo approfondito, rimandando chi desidera leggere tutto al sito di riferimento. In tal modo, Threads diventa uno spazio più completo per chi produce contenuti. Combinando la fruizione immediata con la promozione di materiali esterni.

Meta descrive tale novità come parte di un impegno più ampio per rendere la piattaforma più utile ai creator e agli utenti. L’obiettivo è favorire conversazioni più ricche e dare maggiore libertà espressiva. Permettendo agli utenti di condividere idee e approfondimenti in modo più organico. A differenza di altre piattaforme, tale funzione non richiede alcun abbonamento, offrendo a tutti gli iscritti lo stesso accesso a strumenti avanzati per la pubblicazione.

La diffusione della funzionalità è già iniziata e, nelle prossime settimane, sarà gradualmente disponibile per tutti gli utenti su Threads. Ciò partendo dall’app nella versione iOS. Con tale aggiornamento, la piattaforma non è più solo un luogo di post brevi, ma si trasforma in uno spazio in cui testi più lunghi possono essere condivisi in modo immediato, semplice e integrato. Aprendo nuove opportunità sia per i creatori che per chi cerca contenuti più approfonditi.