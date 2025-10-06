Samsung Galaxy Book6 Pro e Ultra, batterie più gray nei nuovi modelli

La prossima generazione di laptop Samsung Galaxy Book6 potrebbe portare un miglioramento importante nell’autonomia. In che modo? Grazie a batterie più capienti. Le prime informazioni diffuse da SamMobile fanno pensare che la nuova gamma tornerà a essere composta da tre modelli, due Pro e un Ultra.

L’aumento non è rivoluzionario, ma comunque importante per chi cerca notebook leggeri senza rinunciare a qualche ora di lavoro in più lontano dalla presa elettrica. Secondo i dati, il Galaxy Book6 Pro da 14” passerà da 62,2Wh a 65,9Wh, con un incremento del 5,9%. Il Pro da 16” guadagnerà invece solo il 3,5%, passando da 74 a 76,6Wh. Il salto più evidente riguarderà il modello Book6 Ultra, che crescerà del 6,5%, da 73,8Wh a 78,6Wh.

Samsung punta su autonomia e compattezza per i Galaxy Book6

Questi miglioramenti non rappresentano una rivoluzione, ma confermano la volontà di Samsung di offrire notebook estremamente compatti, sottili e trasportabili, con batterie sufficienti a sostenere l’uso quotidiano. Non si tratta quindi di inseguire record di durata, ma di mantenere un equilibrio tra design e prestazioni. Un approccio ben diverso da quello di altri produttori, come Energizer, che hanno puntato su modelli con batterie enormi e ingombranti.

Al momento non sono trapelate molte altre informazioni sulle specifiche hardware. È probabile che i display rimangano uno dei punti forti della linea. Più incerta invece la scelta della piattaforma. Samsung infatti dovrà decidere se restare fedele a Intel, alle prese con una fase complessa, oppure affidarsi alle soluzioni di AMD, che stanno registrando una forte crescita sul mercato dei processori per notebook.

In ogni caso, i nuovi Galaxy Book6 si inseriscono in un settore sempre più competitivo, dove autonomia, portabilità e potenza devono convivere tra loro. Riuscirà il nuovo arrivato a soddisfare tutte le aspettative rivolte nei suoi confronti? Non ci resta che attendere un pò e stare a vedere.