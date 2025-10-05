AMD e Intel pronte ad un nuovo accordo?

Nel mondo dei semiconduttori, segnato da rivalità e competizione, emergono indiscrezioni che potrebbero cambiare gli equilibri consolidati. Secondo fonti vicine al settore, AMD e Intel sarebbero impegnate nelle fasi preliminari di discussione per un accordo. Quest’ultimo consentirebbe alla prima di produrre i propri chip all’interno delle fonderie della seconda. Un’ipotesi che, se confermata, avrebbe un impatto significativo non solo per le due aziende. Ma per l’intero scenario in cui il mercato dei semiconduttori si muove. La notizia appare sorprendente se si considera la storica contrapposizione tra i due colossi. Eppure, il contesto attuale spiega perché una collaborazione possa risultare plausibile. AMD è un’azienda fabless, quindi priva di impianti produttivi propri, e si affida quasi esclusivamente a TSMC. Tale dipendenza, se da un lato ha garantito ad AMD tecnologie di punta, dall’altro la espone a rischi economici e politici.

AMD e Intel: ecco i dettagli del possibile nuovo accordo

Il fattore geopolitico è centrale. Le tensioni tra Stati Uniti e Cina rendono delicata la posizione di aziende che basano la loro catena di approvvigionamento su Taiwan. Le voci su possibili misure protezionistiche, con l’eventuale ritorno di dazi e incentivi alla produzione interna, rafforzano la logica di un’alleanza con Intel, che conserva infrastrutture sul suolo americano. Non è un dettaglio marginale: la spinta verso l’autonomia tecnologica nazionale è ormai un obiettivo strategico di Washington.

Sul fronte opposto, Intel sta attraversando una fase critica. La compagnia ha puntato molto sulle proprie fonderie. Cercando di trasformarle in un servizio competitivo anche per partner esterni. Ma i risultati non hanno rispettato le aspettative, al punto che la stessa Intel ha dovuto ricorrere a TSMC per alcuni dei suoi prodotti di punta. Una potenziale commessa da parte di AMD, anche se limitata a chip meno sofisticati, rappresenterebbe dunque un’opportunità preziosa.

Se davvero tale dialogo preliminare dovesse trasformarsi in una collaborazione concreta, la mappa del settore verrebbe ridisegnata. Due concorrenti storici potrebbero ritrovarsi partner per necessità, unendo debolezze e punti di forza in un momento in cui la competizione globale si gioca non soltanto sul fronte commerciale, ma anche su quello politico.