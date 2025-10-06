Raspberry Pi: l’AI porta a nuovi aumenti?

L’espansione dell’intelligenza artificiale sta trasformando il mondo del software, e non solo. I cambiamenti stanno raggiungendo anche il settore hardware. Ciò con ripercussioni evidenti sui prezzi dei componenti elettronici. Anche realtà consolidate come la Raspberry Foundation, nota per le sue schede a basso costo, stanno affrontando tensioni senza precedenti. La crescente domanda di memorie ad alte prestazioni ha generato uno squilibrio nella disponibilità di componenti fondamentali come le LPDDR, utilizzate nei modelli di Raspberry Pi, a favore di memorie più costose e richieste come le HBM (High Bandwidth Memory).

Raspberry Pi: ecco i dettagli sui nuovi aumenti

Tale scenario ha portato l’azienda a rivedere i listini di alcuni prodotti. I modelli di fascia media, come il Compute Module 4 e 5, hanno subito incrementi variabili dai 5 ai 10 dollari. Ciò a seconda della quantità di RAM. Anche dispositivi storici come il Pi 3B+ e strumenti più recenti come il Raspberry Pi 500 hanno registrato aumenti. Tali modifiche riflettono l’aumento dei costi della RAM, che nell’ultimo anno sono cresciuti di circa il 120%.

La strategia di Raspberry ha cercato di contenere l’impatto per gli utenti finali. Grazie a scorte accumulate e margini ridotti. Eppure, l’intensificarsi della pressione sui fornitori ha reso inevitabile l’adeguamento dei prezzi. L’azienda ha assicurato che eventuali riduzioni future dei costi delle memorie saranno immediatamente trasferite ai clienti, anche se i tempi restano incerti.

La risposta della community è stata sorprendentemente comprensiva. Gli utenti hanno riconosciuto lo sforzo dell’azienda nel mantenere trasparenza e standard etici elevati. Dimostrando così come la fiducia costruita negli anni possa smorzare tensioni legate a decisioni economiche difficili. Guardando oltre, i recenti aumenti evidenziano come la diffusione dell’intelligenza artificiale stia influenzando anche mercati tradizionalmente poco costosi. La vicenda di Raspberry Pi rappresenta un microcosmo di un fenomeno più ampio: la crescente interconnessione tra innovazione tecnologica e abitudini dei consumatori. Anche realtà consolidate devono adattarsi, dimostrando che l’impatto dell’AI sul mercato è concreto, immediato e destinato a crescere.