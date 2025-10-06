Oppo Find X9 e X9 Pro: lancio globale sempre più vicino grazie alle certificazioni

Si parla insistentemente dei nuovi dispositivi Oppo Find X9, la nuova serie che è ormai pronta per arrivare finalmente sul mercato internazionale. I due modelli principali, Find X9 (CPH2791) e Find X9 Pro (CPH2797), hanno in queste ore ottenuto una serie di certificazioni in più paesi,. Questo tipo di passaggio di solito anticipa di poco l’arrivo sugli scaffali a livello globale.

Le certificazioni che Oppo ha ottenuto

Negli ultimi giorni, i dispositivi sono stati registrati presso diversi enti ufficiali: NBTC in Tailandia, BIS in India, IMDA a Singapore, SDPPI in Indonesia e, non ultimo, sulla piattaforma internazionale GCF. Questi passaggi burocratici sono indispensabili prima della commercializzazione e confermano la volontà di Oppo di portare la serie Find X9 su più mercati contemporaneamente.

Evento di lancio e concorrenza per Oppo

Le certificazioni alimentano le voci che indicano il 28 ottobre come data probabile per l’evento di presentazione globale, poco dopo il debutto ufficiale in Cina previsto per il 16 ottobre. Una finestra temporale ravvicinata che si incrocia anche con l’uscita della serie Vivo X300, attesa il 13 ottobre. Entrambe le linee saranno le prime ad adottare il nuovo chipset Dimensity 9500 di MediaTek, aprendo un duello interno alla stessa galassia BBK, di cui sia Oppo sia Vivo fanno parte.

Potrebbero esserci novità extra

Non solo smartphone: a quanto emerso dalle certificazioni in Malesia presso l’ente SIRIM, il lancio potrebbe includere anche i nuovi auricolari TWS Enco Air 5 Pro e lo smartwatch Watch S, ampliando così l’ecosistema di prodotti che accompagnerà la serie Find X9.

Oppo verso il debutto internazionale

Sebbene manchi ancora l’annuncio ufficiale di Oppo, la mole di certificazioni accumulate in pochi giorni lascia pochi dubbi: il lancio globale dei nuovi top di gamma Find X9 è imminente. L’azienda si prepara così a sfidare i concorrenti più agguerriti nel segmento premium, puntando sulla potenza del nuovo processore e su un ecosistema di dispositivi rinnovato.