Mac Studio M3 Ultra ora accoglie macOS 26 Tahoe

Dopo mesi di attesa, i possessori del Mac Studio di Apple possono finalmente aggiornare i loro sistemi a macOS 26 Tahoe. Il modello con chip M3 Ultra, lanciato a marzo, aveva finora rappresentato un’eccezione. Mentre tutti gli altri dispositivi compatibili avevano potuto installare l’ultima versione del sistema operativo, il Mac Studio top di gamma restava bloccato. Ciò a causa di un problema tecnico che ne impediva l’aggiornamento. Il bug riguardava il Neural Engine, il componente hardware progettato per gestire l’intelligenza artificiale sul dispositivo. In fase di installazione, macOS 26 Tahoe iniziava regolarmente il processo di aggiornamento. Quest’ultimo, però, si interrompeva dopo pochi minuti a causa di una mancata convalida del chip. Tale errore impediva di completare la procedura. In tal modo, lasciava gli utenti impossibilitati a utilizzare le nuove funzionalità e gli aggiornamenti di sicurezza introdotti dall’aggiornamento.

Ora macOS 26 Tahoe arriva sui Mac Studio M3 Ultra: ecco i dettagli

La situazione si è risolta con il rilascio della versione 26.0.1, che ora consente di portare a termine l’installazione senza intoppi. Apple ha spiegato nel changelog ufficiale che l’aggiornamento non solo corregge il bug legato al Mac Studio M3 Ultra, ma include anche una serie di miglioramenti di sicurezza e correzioni generali. In pratica, oltre a risolvere il problema tecnico, la release assicura che tutti i Mac compatibili possano beneficiare delle ultime ottimizzazioni di sistema. Garantendo così stabilità e protezione dei dati. Per i professionisti e gli utenti più esigenti, la possibilità di aggiornare finalmente il modello più avanzato significa allineare le prestazioni del proprio hardware alle funzionalità più recenti del software Apple.

Con la risoluzione del problema di aggiornamento, Apple chiude un capitolo che aveva generato qualche frustrazione tra gli utenti. Guardando al futuro, la compatibilità completa del Mac Studio M3 Ultra con macOS Tahoe apre la strada a nuove possibilità, confermando la tendenza di Apple a spingere su innovazione tecnologica e integrazione.