Iliad vs Vodafone: due giganti con strategie fatte di tanti GIGA in 5G

Il marchio francese Iliad continua a farsi strada in Italia con una filosofia semplice e trasparente. Le sue promozioni hanno tutte una caratteristica comune: prezzo bloccato per sempre. Tra le principali c’è la TOP 250 PLUS, che al costo di 9,99€ offre 250 giga in 5G e 25 giga utilizzabili in Europa. A seguire la TOP 150 PLUS, con 150 giga in 4G e 20 giga in Europa a 7,99€, e la TOP 300 PLUS, con 300 giga in 5G a 11,99€. Tutte includono minuti e SMS senza limiti e sono disponibili sia per nuovi clienti sia per chi è già utente Iliad, con la condizione che l’offerta attuale abbia un prezzo inferiore. Il costo di attivazione è unico: 9€, che comprende anche la SIM. Un modello che punta sulla chiarezza, senza vincoli né sorprese.

Le offerte Vodafone disponibili

Vodafone adotta una logica diversa, fatta di più varianti che cambiano in base all’operatore di provenienza o ai servizi scelti. La Vodafone 6,99 5G è dedicata a chi lascia Iliad o i virtuali come Fastweb e PosteMobile, e prevede minuti e SMS illimitati con 100 giga in 5G. C’è poi la Vodafone 11,99 5G, riservata a chi proviene da TIM, WindTre, Kena e Very Mobile, che parte da 100 giga ma arriva a 150 attivando gratuitamente SmartPay, il sistema di ricarica automatica dal conto corrente. Infine, la Vodafone Family+ 5G è pensata per chi possiede già una linea fissa e offre giga senza limiti in 5G insieme a chiamate e SMS illimitati.

Due modelli diversi: Vodafone e Iliad a confronto

Il confronto mette in evidenza approcci quasi opposti. Iliad propone poche tariffe chiare, tutte con prezzo stabile e senza distinzioni sull’operatore di provenienza. La sua forza è la linearità, che rende immediata la scelta. Vodafone, invece, segmenta molto il mercato: premia chi arriva da specifici gestori, lega i benefici all’attivazione di servizi extra e differenzia le offerte per target diversi. Da un lato quindi semplicità e trasparenza, dall’altro un ventaglio di opzioni che può risultare più complesso ma anche più personalizzabile. In comune c’è la spinta sul 5G, ormai centrale in entrambe le strategie.