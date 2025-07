AI Action Plan: innovazione rapida senza freni burocratici

Negli Stati Uniti, l’intelligenza artificiale non è più solo un argomento da conferenze o laboratori: sta diventando una vera questione di strategia nazionale. L’amministrazione Trump ha deciso di non restare a guardare, presentando un piano d’azione corposo e, diciamolo, piuttosto aggressivo. Il messaggio è chiaro: gli Stati Uniti vogliono dominare il panorama globale dell’AI. E per farlo, sono pronti a muoversi in fretta, abbattere regolamenti, e riscrivere le regole del gioco.

Etica e controllo: il controverso approccio USA all’intelligenza artificiale

Il documento – 28 pagine fitte, chiamato “AI Action Plan” – non si limita a elencare buone intenzioni. Punta dritto a trasformare l’AI in una leva centrale per la competitività economica e la sicurezza nazionale. Una delle idee portanti è quella di spingere il sistema pubblico e privato a “provare prima di regolare”. Tradotto: meglio lanciarsi e sperimentare, piuttosto che restare bloccati dalla burocrazia. È una filosofia che strizza l’occhio all’innovazione sfrenata, ma che fa anche discutere, soprattutto per le sue implicazioni etiche.

Un’altra componente interessante – e piuttosto controversa – è il modo in cui il piano affronta il tema dell’“oggettività”. L’amministrazione vuole un’AI che non rifletta, a suo dire, pregiudizi ideologici. Via quindi riferimenti a disinformazione, equità, diversità e cambiamento climatico nei documenti ufficiali sul rischio tecnologico. Scelte che parlano molto della visione politica dietro questo piano e che sicuramente faranno discutere.

Ma la questione non si ferma a principi e parole: ci sono misure concrete. Il governo intende spingere sulla costruzione di data center, snellire i permessi per i nuovi impianti, potenziare la rete elettrica per reggere l’urto delle future “industrie energivore”. E anche l’esercito è chiamato in causa: l’adozione dell’AI deve essere, testualmente, “aggressiva”. Un termine che non lascia molto spazio all’interpretazione.

Sul fronte geopolitico, c’è un mix di flessibilità e chiusura. Da un lato si allentano le restrizioni alla Cina per la vendita di chip Nvidia, dall’altro si alzano barriere più rigide sull’export delle tecnologie per la produzione di semiconduttori. In poche parole: si cerca di non perdere terreno, pur tenendo d’occhio i rivali.

Infine, c’è spazio anche per la scienza, la salute e la sicurezza digitale: nuove cure, biosicurezza, contrasto ai deepfake. Tutto ruota attorno a un’idea ben precisa: l’AI è la nuova corsa allo spazio, e perderla non è un’opzione.