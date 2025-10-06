Misurare l’impossibile: la luce entangled accelera la fisica

Per anni, abbiamo parlato di “vantaggio quantistico” come se fosse una specie di Santo Graal della tecnologia, un concetto affascinante confinato alle lavagne e ai seminari. Era più un’idea teorica che una realtà tangibile. Bene, oggi quel confine si è fatto incredibilmente sottile, grazie a un’impresa straordinaria realizzata da un gruppo di ricercatori della Technical University of Denmark. Loro non hanno solo parlato di teoria, l’hanno dimostrata: grazie alla luce entangled, sono riusciti a mappare un complesso sistema quantistico, noto per essere estremamente “rumoroso”, in pochi minuti. Stiamo parlando di un compito che, se affrontato con i mezzi di calcolo e misurazione classici, avrebbe richiesto una quantità di tempo paragonabile all’intera storia della civiltà umana. È una differenza che fa girare la testa.

La luce entangled supera il rumore e realizza il vantaggio quantistico in minuti

Il vero incubo degli scienziati, quando si parla di sistemi complessi, è sempre stato il rumore. In fisica quantistica, questo problema è amplificato all’ennesima potenza. Per capire come si comporta un sistema, sono necessarie misurazioni continue. Ma qui arriva il paradosso fondamentale: nel mondo quantistico, il semplice atto di osservare qualcosa ne modifica inevitabilmente lo stato. È un circolo vizioso che rende il compito proibitivo. Non appena la complessità del sistema aumenta, il numero di misurazioni richieste cresce in modo esponenziale, raggiungendo rapidamente un punto in cui i metodi tradizionali si arrendono all’impossibile.

I fisici danesi hanno superato questo ostacolo titanico sfruttando una delle proprietà più strane e potenti della meccanica quantistica: l’entanglement, o “correlazione quantistica”. In laboratorio, hanno creato due fasci di luce, legandoli in modo indissolubile attraverso cristalli ottici. Il trucco sta nell’uso che ne hanno fatto: uno di questi fasci attraversava il sistema da studiare, l’altro, invece, veniva tenuto come una sorta di riferimento “perfetto”. Mettendoli a confronto, gran parte del rumore che rendeva le misurazioni inaffidabili è stato di fatto annullato. Ma non è tutto: ogni singola misurazione, grazie all’entanglement, ha fornito una quantità di informazioni enormemente superiore a quella che si sarebbe potuta ottenere con la fisica classica. Il risultato pratico è sbalorditivo: ciò che teoricamente avrebbe necessitato di milioni di anni di calcoli è stato concluso in un quarto d’ora.

Ciò che rende questa prova ancora più incisiva è la sua robustezza. Non hanno avuto bisogno di strumentazioni perfette o di condizioni di laboratorio ideali. Il vantaggio quantistico ha funzionato nonostante le inevitabili imperfezioni e le perdite ottiche che si verificano sempre nella realtà. Questo dimostra che la vera svolta non è legata all’apparato hardware, ma al metodo quantistico in sé. Questo esperimento non fa altro che confermare le previsioni teoriche che lo stesso gruppo aveva pubblicato in precedenza, stabilendo una pietra miliare per il futuro di tutte le tecnologie fotoniche quantistiche.

Le implicazioni pratiche di questa scoperta sono immense. Pensate alla sensoristica di precisione, al machine learning quantistico o persino alla medicina. La capacità di estrarre una quantità così massiccia di informazioni in un tempo così ridotto apre orizzonti completamente nuovi per la ricerca e le applicazioni industriali. Questo esperimento non è solo una dimostrazione di calcolo veloce: è la prova che la luce, una volta manipolata con le regole del mondo quantistico, può diventare uno strumento capace di compiere imprese che la fisica classica non potrà mai eguagliare. E questo è solo l’inizio.