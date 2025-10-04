Iliad, nuove offerte per fisso e mobile a settembre 2025

Iliad rinnova il listino delle sue offerte, confermando la formula che l’ha resa popolare. Quella che punta su valori quali la trasparenza, l’ assenza di vincoli e il prezzo fisso garantito per sempre. Dal 18 settembre 2025 l’operatore ha introdotto nuove tariffe per la telefonia mobile, insieme ad alcune soluzioni competitive per la fibra.

Sul fronte mobile troviamo la promozione Giga 200. Essa prevede minuti illimitati e 200GB in 5G a 9,99€ al mese.

Restano disponibili anche piani che permettono di arrivare fino a 250GB, sempre senza costi nascosti né rimodulazioni. Iliad sottolinea che il prezzo non cambierà mai, a differenza di quanto accade con altri operatori che spesso applicano aumenti periodici. Per i clienti, l’operatore ha previsto anche un concorso che mette in palio biglietti VIP con hospitality per le partite di Serie A. Fino al 31 ottobre 2025 sarà infatti possibile vincere anche l’accesso alla finale della EA SPORTS FC Supercup, un’iniziativa pensata per fidelizzare ulteriormente la community degli utenti mobile e fibra.

Fibra Iliad fino a 5Gbps: due piani disponibili con sconto per chi ha il mobile

Sul fisso, l’offerta principale resta IliadBox. Quest’ultima prevede connessione FTTH EPON fino a 5Gbps in download e 700Mbps in upload, modem Wi-Fi 7 incluso, chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali. Il prezzo è di 25,99€ al mese per sempre. L’installazione ha un costo unico di 39,99€. Per chi ha attiva un’offerta mobile da 9,99 o 11,99€ con pagamento automatico, il canone scende a 21,99€ al mese.

Accanto all’offerta standard c’è IliadBox Super, che integra due Wi-Fi Extender, una saponetta con SIM da 350GB in 4G, McAfee Multi Access e sei mesi di Le Chat Pro, il servizio AI di Mistral. Dopo il periodo promozionale, l’abbonamento a Le ChatPro si rinnova automaticamente salvo disdetta. Il prezzo parte da 34,99€ al mese, ridotto a 29,99€ per i clienti mobile con addebito automatico. Gli utenti possono ampliare la copertura domestica aggiungendo fino a quattro Wi-Fi Extender (1,99€ al mese ciascuno) e attivare McAfee Multi Access per proteggere i dispositivi della famiglia (2,99€ al mese). In questo modo Iliad punta a trasformare la connessione di casa in un ecosistema completo, sicuro e ad alte prestazioni.

Con il programma “prezzo fisso per sempre”, Iliad continua a posizionarsi come alternativa trasparente e stabile nel mercato italiano della connettività. L’assenza di rimodulazioni e vincoli contrattuali resta l’elemento caratteristico di un’offerta che punta a fidelizzare i clienti con chiarezza e semplicità.